Legea nu se negociază pentru nimeni atunci când vine vorba de serviciile sociale, există o singură lege pentru toți, a declarat, joi, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole.

”În primul mandat am cerut ca centrele rezidențiale pentru adulți cu dizabilități să fie verificate cu regularitate. Campania desfășurată de ANPIS a verificat 407 centre și a dus la 1.256 de măsuri pentru remedierea problemelor constatate. Au fost aplicate și două sancțiuni, în valoare totală de 160.000 de lei, pentru funcționarea unor servicii fără licență. Vreau să fiu clar când vine vorba de servicii fără licențiere: legea nu se negociază pentru nimeni atunci când vine vorba de serviciile sociale. Există o singură lege pentru toți”, a spus ministrul, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că a cerut controale pentru că persoanele cu dizabilități trebuie protejate.

”Am cerut aceste controale pentru că persoanele cu dizabilități nu trebuie protejate doar atunci când apare un caz grav. Trebuie protejate în fiecare zi. Oamenii trebuie să primească hrană corespunzătoare, îngrijire, să aibă parte de personal specializat și respectul pe care îl merită. Continuăm verificările și vom urmări ca măsurile dispuse să fie aplicate”, a conchis ministrul Muncii.