Bolojan: Nu se pune problema schimbării mele de la conducerea PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică seara, la Timișoara, că nu se pune problema schimbării sale de la conducerea partidului, întrucât deciziile luate de liberali, inclusiv intrarea în opoziție și încetarea colaborării cu PSD, au fost adoptate cu o majoritate consistentă, subliniind că PNL nu va mai avea o colaborare instituțională cu social-democrații în perioada următoare.

‘Sunt președintele PNL ca efect al rezultatelor unui congres, al deciziilor care au fost luate de către conducerea PNL și nu se pune problema despre o schimbare a mea, pentru că tot ce a decis partidul în această perioadă ține de decizii care au fost luate cu o majoritate confortabilă. Decizia de a intra în opoziție și de a nu mai colabora cu PSD este o decizie care a fost luată de o majoritate consistentă de colegi, din două rațiuni: una care ține de România și una care ține de viitorul acestui partid. Prin urmare, această direcție este cea pe care o va urma partidul. Cei care sunt de acord cu aceasta vor activa în interiorul PNL, cei care nu sunt de acord și doresc ca PNL să fie o clonă sau un breloc al PSD, nu au decât să plece pe drumul pe care și-l doresc’, a declarat Ilie Bolojan, într-o conferință de presă.

Liderul liberal a explicat că actuala reprezentare a PNL în conducerea unor instituții și administrații locale este rezultatul colaborării politice cu PSD din anul 2024, în mai multe județe, situație care nu poate fi modificată imediat.

‘Această chestiune nu poate fi schimbată de pe o zi pe alta și nu aceasta este propunerea pe care o facem. Vom clarifica și din acest punct de vedere lucrurile, iar colegii care reprezintă partidul în conducerea unor instituții, vor face și în continuare ceea ce ține de îndeplinirea mandatului, în reprezentarea electorilor noștri, în susținerea administrațiilor noastre, dar este cât se poată de clar că nu va fi o colaborare între PNL și PSD la un nivel instituțional în perioada următoare, a afirmat președintele PNL.