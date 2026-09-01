Bolojan: PNRR a reprezentat un salt important în domeniul investițiilor. Au existat și întârzieri

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni că implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a permis României să facă ‘un salt important’ în domeniul investițiilor, subliniind însă că au existat întârzieri în realizarea unor proiecte și în îndeplinirea anumitor jaloane.

El a precizat că Guvernul a luat măsuri pentru a recupera întârzierile, însă România pierde sute de milioane de euro pentru neîndeplinirea unor obiective privind legea salarizării și decarbonizarea.

‘Am avut întârzieri, pentru că nu s-a făcut de la început ce trebuia făcut. În acest an calendaristic, una din prioritățile Guvernului a fost să facem tot ce ține de noi pentru a recupera aceste întârzieri, pentru a renegocia jaloane. Și acolo unde nu le puteam îndeplini, am reușit să corectăm numărul de jaloane, să reducem amplitudinea, în așa fel încât la finalul acestui exercițiu România să beneficieze de acest grant care se ridică la 12-13 miliarde de euro și de suma cea mai mare din împrumut. Consider că a fost un salt important în domeniul investițiilor și foarte multe autorități locale, ministerele au reușit să realizeze proiecte importante, atât din PNRR, din cofinanțările proprii sau din bugetul de stat’, a arătat Bolojan, în cadrul unei declarații susținute la sediul prefecturii Mureș.

Premierul interimar a reamintit că PNRR, ajuns la final, a avut două componente: granturi în valoare de 13,5 miliarde de euro și împrumuturi de aproximativ 7 miliarde de euro.

‘Am finalizat practic acest program. Apreciez că, în urma lui, în România vor rămâne investiții importante. În câteva minute se deschide Autostrada Moldovei pe un tronson de aproape 50 de kilometri, până spre Bacău. De asemenea, până la sfârșitul anului se va deschide și celălalt tronson. În primăvara anului viitor vom putea circula pe autostradă până la Pașcani. Acesta este un proiect care este legat direct de PNRR. De asemenea, sunt proiectele importante în infrastructura mare, care înseamnă căi ferate modernizate și electrificate, care înseamnă rețeaua de spitale din România’, a spus Bolojan.

Bolojan a menționat că prin PNRR au fost finanțate și proiecte destinate îmbunătățirii calității educației. Potrivit acestuia, în aproape toate reședințele de județ majoritatea școlilor au fost modernizate, dotate și reabilitate, beneficiind de infrastructură modernă. Tot cu fonduri PNRR au fost finanțate ‘foarte multe’ proiecte de eficiență energetică, realizate de către autoritățile locale.

Pe de altă parte, premierul interimar a atras atenția că România a pierdut, ‘pe ultima sută de metri’, 770 de milioane de euro, reprezentând contravaloarea jalonului PNRR referitor la legea salarizării.

‘Deși am făcut tot posibilul, în această perioadă, să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării și guvernul pe care îl reprezint nu are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să o trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru’, a spus Bolojan.

România mai pierde până la 100 de milioane de euro aferente jalonului privind decarbonizarea, a precizat premierul interimar.

‘Deși am avut sume importante din banii europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune, pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că nu am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, dar și pentru că în Valea Jiului nu am înlocuit niciun grup energetic cu grupuri pe gaz sau cu alte formule de fotovoltaic sau de stocare, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova până cel mai târziu în 2028, în așa fel încât să menținem atât încălzirea municipiului Craiova pe perioada de iarnă, dar și un echilibru în sistemul național de termoficare, până alte capacități energetice – pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic – vor fi finalizate’, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a participat luni la inaugurarea noului Centru chirurgical cardiovascular de la Târgu Mureș. El a salutat finalizarea proiectului, despre care a spus că a fost ‘întârziat în prima fază’, și a precizat că acesta este unul dintre cele opt proiecte importante din domeniul sănătății realizate prin PNRR.