Comisia Europeană cere României implementarea Directivei privind combaterea spălării banilor

Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere unui grup de 18 state membre, inclusiv României, pentru că nu au notificat complet măsurile naționale de transpunere a anumitor dispoziții din a șasea Directivă privind combaterea spălării banilor (AML) – Directiva UE 2024/1640.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, au fost trimise scrisori de punere în întârziere și Belgiei, Bulgariei, Cehiei, Germaniei, Estoniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Ciprului, Lituaniei, Luxemburgului, Țărilor de Jos, Austriei, Poloniei, Portugaliei și Finlandei.

Directiva permite statelor membre să furnizeze acces la registrele de evidență a beneficiarilor reali autorităților competente, autorităților de reglementare, entităților raportoare și persoanelor cu un interes legitim. A șasea Directivă AML reglementează probleme organizaționale și instituționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Statele membre trebuiau să transpună o parte importantă din Directiva UE 2015/849, și în special articolele 11, 12, 13 și 15, până în 10 iulie 2026. Implementarea graduală a celei de-a șasea Directive privind combaterea spălării banilor este esențială pentru remedierea punctelor slabe din sistemul financiar al UE și pentru ca toate statele membre să aplice eficient reglementările privind combaterea spălării banilor. Încrederea investitorilor și a publicului general în piețele financiare depinde în mare măsură de acuratețea sistemului de raportare, care asigură transparența în structurile privind beneficiarii reali și controlul ale societăților, susține CE. Informațiile clare și la zi privind beneficiarii reali sunt de asemenea cruciale pentru organele de aplicare a legii.

Până acum, 18 state membre nu au comunicat până la termenul limită transpunerea integrală a acestor prevederi.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea de scrisori de punere în întârziere acestor state membre. Ele au acum la dispoziție două luni pentru a finaliza transpunerea și a notifica măsurile Executivului comunitar. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat statelor membre care au primit o scrisoare de punere în întârziere.