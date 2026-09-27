Social-democrații critică programul de guvernare depus sâmbătă, la Parlament, de premierul desemnat, Siegfried Mureșan.

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Social-democratul Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, spune că programul prezentat pe Sănătate este ”o rușine”, ”aceleași promisiuni, aceeași viziune bazată pe tăieri și constrângeri”.

”Am citit integral capitolul dedicat Sănătății din noul program de guvernare. Dincolo de formulările frumoase și de principiile generale, lipsesc răspunsurile serioase la marile probleme care apasă astăzi sistemul public de sănătate. Unde este strategia pentru resursa umană? Unde este deblocarea posturilor din spitale? Unde este plata corectă a gărzilor și reorganizarea lor? Unde sunt soluțiile pentru specialitățile deficitare și măsurile concrete prin care păstrăm medicii, asistentele și ceilalți profesioniști în România? Unde este strategia reală pentru creșterea accesului pacienților la medicamente și terapii inovative? Unde sunt investițiile în inovație, cercetare clinică, dezvoltare și industria farmaceutică din România? Unde este planul concret pentru dezvoltarea ambulatoriului de specialitate? Unde este continuarea marilor investiții în infrastructura spitalicească? Unde sunt investițiile dedicate patologiilor critice, secțiilor ATI și UPU? Unde este reforma sistemului de transfuzii și modernizarea laboratoarelor? Și, mai ales, unde este reforma reală a CNAS, instituție care ar trebui reconstruită în jurul pacientului, nu doar transformată într-un mecanism de control al costurilor? În locul acestor răspunsuri găsim din nou principii, enumerări și dorințe: ‘pacientul în centru’, ‘finanțarea urmează performanța’, ‘banii urmează pacientul’ ”, a scris Rogobete pe Facebook.

Potrivit acestuia, Sănătatea trebuie privită inclusiv ca parte a securității naționale și ca domeniu capabil să genereze investiții, cercetare, locuri de muncă înalt calificate și valoare adăugată pentru economie.

”În schimb, regăsesc prea mult din aceeași filosofie promovată de Ilie Bolojan și de conducerea CNAS: cost, grad de ocupare, reducerea capacităților considerate insuficient utilizate și presiune pe cheltuieli. Tăiem, tăiem, tăiem. Iar Oana Gheorghiu, propusă acum pentru Ministerul Sănătății, are o întrebare importantă la care trebuie să răspundă. Ani de zile, din societatea civilă, a vorbit despre accesul pacienților la tratament, despre bolnavii de cancer, despre dreptul pacienților la standarde moderne de îngrijire și despre nevoia de schimbare a sistemului. Unde sunt toate acestea acum? Unde este acea voce în programul de guvernare pe care ar urma să îl pună în aplicare? Le-a uitat? Nu mai crede în ele? Sau au fost doar teme de campanie și comunicare ale perioadei de ONG?”, a transmis Rogobete.

Acesta consideră că programul de guvernare nu aduce schimbarea structurală de care sănătatea are nevoie.

”Riscul este să continue aceeași politică de constrângere financiară care poate slăbi și mai mult sistemul public. România nu are nevoie de încă o listă de dorințe. Are nevoie de medici, asistente, medicamente, investiții, infrastructură, cercetare, inovație și acces real la sănătate”, a spus Rogobete.

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Și Natalia Intotero a criticat programul propus de PNL, USR și UDMR.

”Un program de guvernare nu înseamnă să înșiri intenții frumoase. Înseamnă să spui clar ce faci, pentru cine, cu ce bani și până când. Am citit propunerile din noul program de guvernare, în special capitolele referitoare la educație, familie și tineret. Concluzia mea este că multe dintre măsuri pun accentul pe întoarcerea cât mai rapidă a oamenilor în câmpul muncii, în timp ce sprijinul concret pentru familii și tineri rămâne insuficient conturat”, a scris ea pe Facebook.

Intotero precizează că la Educație ”revedem vechea promisiune cu 6% din PIB, dar, afirmă ea, fără un calendar bugetar clar, există riscul să rămână doar o altă cifră pe hârtie.

”În același timp, programul vorbește despre reducerea abandonului școlar. Dar acest flagel nu se rezolvă doar prin baze de date și monitorizare. Un copil aflat în risc de abandon are nevoie, în primul rând, de sprijin real: hrană, consiliere, transport, servicii sociale și o familie care să poată face față costurilor educației”, a subliniat Natalia Intotero.

Ea a făcut referire și la capitolul ”Natalitate și familie”.

”Părinții pot păstra indemnizația dacă se întorc la muncă după 6 luni de la nașterea copilului. În teorie sună bine pentru venituri, dar în practică pune o presiune uriașă pe părinți, în condițiile în care rețeaua de creșe este încă insuficientă, iar cumpărarea unei locuințe devine un vis tot mai greu de atins pentru tot mai multe familii. Programul de guvernare vorbește despre locuințe pentru tineri și familii tinere, dar nu vedem un mecanism concret care să ne spună cine le construiește, cu ce bani, câte locuințe vor fi disponibile, pentru câte familii și în ce condiții vor fi alocate’, a mai arătat social-democrata.

Și în ceea ce privește Tineretul, ea afirmă că investiția în educație este tot o investiție în viitorul României.

”Ajutorul pentru chirie acordat studenților este condiționat strict de angajare. Ce se întâmplă cu cei care vor să se dedice exclusiv studiului? Pe ei îi lăsăm de izbeliște? Un student care învață și nu lucrează nu este mai puțin important pentru societate. Investiția în educație este tot o investiție în viitorul României”, a transmis ea.

”Natalitatea nu se crește prin sloganuri. Educația nu se repară cu măsuri care sună bine pe hârtie, dar nu răspund problemelor concrete din viața copiilor și familiilor. Iar tinerii nu rămân în România și nu își întemeiază familii doar pentru că le promitem programe. Au nevoie de politici publice concrete, finanțate și măsurabile”, a fost mesajul acesteia.