Bolojan: România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. PNL este pregătit să contribuie la o soluție

România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline, a declarat marți președintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar.

El a transmis un mesaj, după respingerea de către Parlament a învestirii Guvernului Veștea, în care arată că ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista.

”România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline. Un Guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a scris el pe Facebook.

Potrivit acestuia, Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui Guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.

”PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, a spus Bolojan.

Guvernul Adrian Veștea a fost respins, luni, de Parlament, cu 189 de voturi ‘pentru’ și 23 de voturi împotrivă.