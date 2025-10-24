Bolojan: România nu va genera situații care să ne atragă într-un război

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că România nu va genera situații care să o atragă într-un război.

‘România nu va genera situații care să ne atragă într-un război. Ceea ce face România în prezent și ceea ce a făcut în acești ani a fost să își apere frontierele, să participe la apărarea europeană, să respecte parteneriatele strategice cu partenerii noștri – cu SUA, cu NATO, cu partenerii europeni – și să încercăm ca lucrurile pe care ne-am angajat să le deținem, pentru a ne asigura apărarea țării noastre, pe teritoriul nostru, să le achiziționăm, să ne facem aceste dotări. Asta face România’, a spus Ilie Bolojan, pentru Antena 3.

El a subliniat că țara noastră nu provoacă și că ‘nu există niciun fel de intenție’ de a genera războaie.

‘(România – n. r.) nu provoacă, nu creează niciun fel de probleme. Și mergând după această logică, nu există niciun fel de intenție, cu toată zvonistica, de a genera războaie, de trimite pe tinerii noștri în război. Aceste dezinformări repetitive apar, din păcate, destul de frecvent și, fără niciun fel de echivoc, nu există niciun temei real într-o astfel de discuție’, a precizat prim-ministrul.

Bolojan a menționat că dezinformările dau rezultate atunci când au ‘un teren fertil’, iar autoritățile trebuie să recâștige încrederea populației.

‘Când o țară e stabilă economic, stabilă ca încredere, dezinformarea nu are efecte. E ca un organism sănătos, vitaminizat, căruia răceala nu îi provoacă daune mari’, arătat premierul.