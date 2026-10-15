Bolojan: Un vot de învestire a Guvernului ar putea costa PNL și personal

Președintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a declarat joi că un vot pentru învestirea Guvernului Niculescu, ‘adică pentru revenirea PSD la guvernare’, ar putea să coste politic partidul și pe el personal, menționând că liberalii ar putea refuza, dar fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat și nu pot face așa ceva României.

El a subliniat că decizia finală o va lua Biroul Politic Național al PNL, precizând că un vot pentru învestire nu înseamnă refacerea coaliției și nu va fi o susținere necondiționată.

‘Responsabilitatea reală nu este o formulă de discurs, ci măsura lucrurilor pe care le faci atunci când ești pus în situația să plătești un preț. Iar pentru Partidul Național Liberal, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai așteptări, ar putea să ne coste nu doar politic, ci și personal. PNL este pus în situația de a deveni parte a soluției unei crize pe care nu numai că nu a provocat-o, dar în care a fost de la început o țintă, inclusiv prin atacurile repetate la care a fost supus’, a scris Ilie Bolojan, joi pe pagina sa de Facebook.

Liderul liberalilor a menționat că cea mai comodă variantă ar fi ca PNL să refuze și să fie radical, dar fără un guvern funcțional riscul de țară rămâne ridicat și nu poate face așa ceva țării doar pentru a evita costul personal de imagine.

‘Putem refuza. Din punct de vedere strict politic, probabil că aceasta este cea mai comodă variantă pentru noi. Dar pentru România? Cel mai ușor este să fii radical. Când porți răspunderea de premier și ești un om responsabil, e mai greu. După cinci luni de criză politică, cu un guvern fără puteri depline, situația se complică zi de zi. Fără o rectificare bugetară rapidă, mai multe domenii esențiale nu vor mai funcționa, în frunte cu sănătatea. Din vară, pentru că nu le-au fost alocate sumele necesare, o parte din unitățile de primiri urgențe nu mai aveau bani pentru funcționare. S-au relocat sume în interiorul bugetului Ministerului Sănătății, dar s-a ajuns la limita acestora. Ne vom împrumuta tot mai greu, cu dobânzi tot mai mari. Fără un guvern funcțional, riscul de țară rămâne ridicat. Toate rezultatele eforturilor din ultimele luni ar fi irosite. Nu pot face așa ceva țării noastre doar pentru a evita costul personal de imagine’, a explicat liderul liberalilor.

Ilie Bolojan a anunțat că PNL va lua o decizie finală la sfârșitul acestei săptămâni.

‘Deocamdată, grupurile parlamentare au recomandat să dăm votul de învestitură în baza unui acord pe care l-aș putea semna cu premierul desemnat. Acordul trasează precis limitele unei susțineri punctuale, strict pentru obiectivele bugetare, principiile de transparență, bună guvernare și democrație parlamentară, și este valabil până în primăvara anului 2027’, a arătat premierul interimar.

El a subliniat că PNL își rezervă inclusiv posibilitatea de a vota o moțiune de cenzură dacă acestea sunt încălcate.

‘Așadar, nu refacem coaliția și nu vom acorda în niciun caz o susținere necondiționată pentru învestitură. Votul nu va fi unul de încredere. Votul va fi pentru ieșirea dintr-o criză lungă pe care România nu și-o mai permite. Responsabilitatea pentru echipa cu care va guverna îi aparține în exclusivitate premierului tehnocrat desemnat de către președintele României. Și așa este și normal: domnia sa are datoria de a forma un Cabinet și o majoritate de învestire. Noi vom fi în opoziție și ne vom manifesta ca atare după potențiala învestitură’, a precizat Ilie Bolojan.

Președintele PNL a evidențiat că votul va fi și o ieșire din ‘ipocrizie’ și ‘cei care au doborât guvernul, direct și indirect, își vor asuma acum guvernarea și soluțiile’.

Bolojan a menționat că PNL a încercat tot ce s-a putut, dar nu a avut sprijinul necesar.

‘Și eu, și colegii mei suntem perfect conștienți că, prin această posibilă decizie, PNL își asumă un risc politic. Știm că, de fiecare dată când guvernul va face ceva greșit, vom putea fi acuzați din cauza acestui vot, chiar dacă opoziția noastră va fi completă. Nu ne putem pune însă mai presus de ceea ce cred că trebuie făcut. Primul criteriu al unei decizii nu poate fi ce ne convine. Când ai o mare răspundere, întâi faci ceea ce trebuie. Iar întrebarea-cheie este: cum ar fi pentru România fără un guvern cu puteri depline, fără bani pentru domenii vitale, precum ambulanța sau spitalele, fără perspectiva unui buget, cu o majoritate parlamentară populistă, dispusă să ia orice decizie pentru că nu ea răspunde, ci un guvern legat de mâini? Și, în cazul unui posibil colaps al instituțiilor, va mai conta cine și-a salvat imaginea?’, a mai scris Ilie Bolojan.

El a subliniat că PNL nu votează pentru ‘a-i salva politic pe cei care au provocat criza’. ‘Am putea vota pentru ca România să poată ieși din ea’, a arătat liderul liberalilor.