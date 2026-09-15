Nicușor Dan: Avem noi tehnologii, ne confruntăm cu interferențe în procesele electorale

Țările europene se confruntă cu ‘interferențe în procesele electorale’, a declarat, luni, președintele Nicușor Dan, la conferința comună de la finalul Summitului European dedicat Regiunii Arctice din Finlanda.

‘Întrebarea de bază este cât de pregătiți suntem noi toți pentru a contracara dezinformarea, deoarece toți ne-am obișnuit cu media clasice, cu relația politicienilor cu media clasice în societate. Iar acum avem noi tehnologii, ne confruntăm cu interferențe în procesele electorale, sunt tehnici dezvoltate pe rețelele sociale cu care nu suntem obișnuiți și cred că este extrem de important să cooperăm pentru a reacționa imediat ce lucrurile au loc’, a afirmat șeful statului.

El a făcut apel la unitate europeană.

‘Probabil, în ultimii ani au fost mii de incidente în toate țările noastre – sabotaje, atacuri asupra infrastructurii critice, atacuri cibernetice, dezinformare, nu doar pe Flancul estic. România a știut ce s-a întâmplat în România, dar nu am avut o cunoaștere globală asupra tuturor acestor fenomene împotriva Europei’, a arătat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că, în acest context trebuie ‘să fim uniți, să ne împărtășim expertiza și să construim capabilitățile (…) pentru a ne proteja popoarele mai bine’.