Gorghiu: Unii din PNL se joacă cu suspendarea președintelui, dar pe surse

Deputatul PNL Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan, a susținut luni că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicușor Dan, informație despre care spune că a apărut ‘pe surse’ în presă.

‘Astăzi, unii din PNL se joacă cu suspendarea președintelui, dar pe surse, normal, curaj maxim. Normal că te iei cu mâinile de cap. Știrea este că o parte din liderii PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicușor Dan. Asta e pe presa scrisă și pe tv. De ce credeți că ar da pe surse asta? Pentru că își imaginează că ar forța mâna președintelui în privința desemnării premierului. Credeți? Sincer, dacă cineva chiar gândește așa, e o dovadă de micime și inconștiență politică. Nu ameninți cu suspendarea președintelui României doar pentru că nu îți convine o posibilă de desemnare și nici nu te joci cu stabilitatea țării ca să poți să câștigi o negociere’, a afirmat Alina Gorghiu, într-o postare video pe Facebook.

Ea a menționat că suspendarea președintelui este ‘o linie roșie în tot contextul intern și internațional’.

‘Și, apropo, dacă informația este falsă, de ce credeți că cei din PNL nu reacționează imediat, așa cum fac de foarte multe ori? De ce nu se spune public că e o aberație și PNL este un partid serios, echilibrat, serios la cap, care nu-și dorește suspendarea președintelui? Dacă informația e adevărată, haideți domnilor, hai cu bărbații ăia puternici din PNL, nu mai dați asemenea aberații pe surse! Dacă vreți să votați suspendarea președintelui, haideți, ieșiți public, spuneți asta, cu nume și prenume, asumați-vă! Măcar așa vor afla săracii toți membrii Partidului Național Liberal că partidul nostru se pregătește să închidă obloanele. Pentru că în ziua în care PNL amenință cu suspendarea președintelui ca să-i forțeze o decizie, sigur nu mai vorbim de un PNL responsabil, vorbim de oameni care joacă jocuri mici, mici, mici’, a mai spus Alina Gorghiu.