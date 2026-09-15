Zamfir (PSD): Propunerea lui Ilie Bolojan pentru un Guvern tehnocrat nu e o opțiune serioasă, nu e sinceră

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că propunerea premierului interimar Ilie Bolojan pentru un Guvern tehnocrat ‘nu este o opțiune serioasă’, reiterând că PSD dorește un Guvern politic în jurul partidului, fie cu un prim-ministru desemnat din partea PSD, Sorin Grindeanu, fie cu un altul.

El a spus că, în momentul în care președintele Nicușor Dan va face nominalizarea de prim-ministru, se va aduna o majoritate parlamentară care să formeze un Guvern.

‘Cine mai ia în serios ceea ce declară Ilie Bolojan și cei din proximitatea domniei sale? Vedeți, Ilie Bolojan e astăzi ca un pilot care pilotează un avion – din păcate, avionul cu pasageri toată România – care e în vrie și trage de manșă când în stânga, când în dreapta. De ce să iau în serios astăzi propunerile lui Bolojan pentru Guvern tehnocrat? A avut-o pe masă acum patru luni de zile, a venit cu argumente stupide că să fie tehnocrați, dar nici secretarii de stat să nu fie cumva, să aibă viziuni de stânga. E limpede că Ilie Bolojan nu dorește să instaleze un Guvern și găsește orice prilej să tragă de timp, să nu găsească această soluție democratică pentru instalarea unui Guvern. Nu e opțiune serioasă. PSD s-a exprimat cât se poate de clar că dorește Guvern politic, fie cu un prim-ministru desemnat din partea PSD sau un alt prim-ministru, dar componența Guvernului să fie una politică în jurul PSD, care are cel mai mare număr de mandate parlamentare’, a afirmat Zamfir, la Senat, întrebat în legătură cu faptul că PNL susține în continuare un Guvern tehnocrat.

Daniel Zamfir a arătat că nu are încredere ‘sub nicio formă’ că propunerea lui Bolojan este ‘una sinceră, onestă, care dorește să deblocheze situația’.

‘În varianta în care am pune un Guvern tehnocrat, cine va fi la putere, cine va fi în opoziție? Este o discuție, ca atare, varianta pe care eu mi-o doresc, (…) cea mai bună variantă este numirea unui prim-ministru politic PSD, își asumă PSD formarea unui Guvern. Eu nu cred că tot Partidul Național Liberal nu va vota acest Guvern. Sunt convins și s-au exprimat colegi din Partidul Național Liberal care vor vota învestirea unui Guvern’, a adăugat Daniel Zamfir.

În momentul în care președintele Nicușor Dan va face nominalizarea de prim-ministru, a mai spus el, se va aduna o majoritate parlamentară care să formeze un Guvern.

Zamfir a adăugat că își dorește ca această nominalizare să fie liderul PSD, Sorin Grindeanu.

‘Eu aștept să se facă o nominalizare, pentru că în acest blocaj în care ne ține Ilie Bolojan nu mai putem continua’, a mai declarat Daniel Zamfir.

Despre constituirea unei majorități pentru Alexandru Nazare ca premier, Zamfir a menționat: ‘În primul rând, eu am auzit de la PNL că nu-și dorește să fie Alexandru Nazare nominalizarea, așadar nu cred că va schimba cu nimic datele problemei. Dacă n-a fost bun Tomac, dacă nu-i bun Luca Niculescu, de ce să fie bun Nazare?’.

În legătură cu organizarea de alegeri anticipate, Zamfir a arătat că AUR, USR și PNL doresc această soluție, care este democratică, iar PSD nu o respinge.

Potrivit lui Zamfir, doar președintele României are instrumentul constituțional să declanșeze alegerile anticipate.

‘Dacă președintele o face, sigur că PSD nu se va opune acestui demers, dar cred că suntem cu toții conștienți ce înseamnă pentru România declanșarea unor alegeri anticipate. În momentul în care nu ai Guvern, nu poți să-ți faci un buget, iar alegerile anticipate ar urma să fie, eventual, prin luna martie. Cei care flutură alegerile anticipate nu știu la ce se gândesc, sigur, probabil vor să aducă AUR la guvernare mai repede decât probabil 2028. Așa cum arată sondajele, eu nu știu dacă ar avea loc o schimbare majoră, cel puțin în zona celor care își doresc alegeri anticipate, în afară de AUR, care să schimbe în vreun fel situația politică. Deci, este pur și simplu iarăși un virus pe care îl introduc cei de la PNL și USR în dorința de a ține blocată situația’, a susținut Zamfir.

Joi, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că PNL vede fezabilă formarea unui Guvern de tranziție care să se bazeze pe tehnocrați și să aibă ca misiune principală adoptarea politicilor publice necesare pentru pregătirea anului viitor.