Zara accelerează expansiunea în SUA şi pregăteşte 20 de proiecte până în 2027

Inditex, proprietarul Zara, îşi intensifică investiţiile în Statele Unite, a doua sa piaţă ca vânzări după Spania, şi pregăteşte noi magazine şi extinderea altor mărci din portofoliu, a declarat CEO-ul Oscar Garcia Maceiras pentru Reuters.

Zara va deschide magazine în Denver, Phoenix şi Pittsburgh, în timp ce mărcile Massimo Dutti şi Bershka vor ajunge şi la New York, după lansarea lor la Miami. Până la sfârşitul lui 2027, Inditex are planificate 20 de proiecte de extindere în SUA, care includ magazine noi, extinderi şi renovări pentru Zara, Bershka şi Massimo Dutti.

Strategia grupului este însă una selectivă. Inditex analizează mai întâi comenzile online pentru a evalua cererea din fiecare oraş şi deschide magazine doar acolo unde estimează că acestea pot fi profitabile. În ultimii ani, compania şi-a redus numărul global de magazine cu aproximativ 27% faţă de nivelul maxim, continuătinuare, concentrându-se pe spaţii mai mari şi amplasamente premium. Suprafaţa totală de vânzare a scăzut însă cu numai 7%.

Expansiunea vine într-un moment favorabil pentru grupul spaniol, evaluat la aproximativ 170 de miliarde de euro. Capitalizarea Inditex a depăşit-o recent pe cea a grupului de lux Hermès, în timp ce acţiunile Hermès au pierdut 34% în acest an, iar cele ale LVMH au scăzut cu 37%. Inditex se menţine, în schimb, aproape de maximul istoric atins în august.

CEO-ul Inditex spune că grupul beneficiază şi de schimbarea comportamentului consumatorilor. După scumpirile operate de numeroase branduri de lux, o parte dintre clienţii cu venituri medii care cumpărau ocazional genţi sau încălţăminte scumpe se îndreaptă acum către Zara sau Massimo Dutti. „Garderoba nu mai aparţine unei singure mărci”, a afirmat Garcia Maceiras, observând o anumită migrare a consumatorilor dinspre segmentul de lux către produse mai accesibile.

În Europa, unde Inditex realizează 67% din vânzările totale, poziţia competitivă a grupului a fost favorizată şi de eliminarea în iulie a regimului fără taxe pentru coletele ieftine provenite din comerţul online, măsură care a determinat Shein să majoreze preţurile. Inditex îşi extinde în paralel marca low-cost Lefties.