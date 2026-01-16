Bruxelles-ul a aprobat primul val de finanțare a apărării pentru opt state membre în cadrul programului SAFE

Comisia Europeană a aprobat planurile naționale de apărare a opt state membre și a înaintat Consiliului o propunere de aprobare a asistenței financiare pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România, informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

‘Am aprobat acum un lot inițial de planuri SAFE pentru Belgia, Bulgaria, Danemarca, Spania, Croația, Cipru, Portugalia și România. Ceilalți vor urma la scurt timp după aceea. În prezent, este urgent ca aceste planuri să fie aprobate de Consiliu pentru a permite efectuarea rapidă a plăților’, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Această decizie urmează unei evaluări riguroase a ‘planurilor naționale de investiții în domeniul apărării’ ale țărilor în cadrul inițiativei ‘Acțiunea de securitate pentru Europa’ (SAFE). Aprobarea deschide calea pentru primul val de împrumuturi cu costuri reduse, pe termen lung, care urmează să fie eliberate, permițând acestor națiuni să-și intensifice urgent pregătirea militară și să achiziționeze echipamentele moderne de apărare necesare. Aceasta integrează, de asemenea, Ucraina în ecosistemul de securitate al UE și asigură faptul că sprijinul nostru este atât rapid, cât și durabil.

Nivelurile de finanțare pentru fiecare țară au fost stabilite provizoriu în septembrie, pe baza principiilor solidarității și transparenței. De exemplu, 1,18 miliarde euro au fost alocate Ciprului, în timp ce 16,68 miliarde euro sunt alocate provizoriu României. Acest grup de 8 state membre are dreptul la aproximativ 38 de miliarde euro după semnarea acordurilor de împrumut. Aceste fonduri vor oferi un impuls vital capacităților strategice acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

După finalizarea evaluării de către Comisie, Consiliul are la dispoziție patru săptămâni pentru a adopta deciziile de punere în aplicare. Odată aprobate, Comisia va finaliza acordurile de împrumut, primele plăți urmând să fie efectuate în martie 2026.

SAFE va permite statelor membre să își extindă imediat și masiv investițiile în domeniul apărării prin achiziții publice comune din industria europeană de apărare, concentrându-se asupra capabilităților prioritare. Acest lucru va contribui la asigurarea interoperabilității, a previzibilității și a reducerii costurilor pentru o bază industrială europeană de apărare puternică. Ucraina și țările AELS/SEE vor putea să se alăture achizițiilor publice în comun și vor putea cumpăra de la industriile lor.