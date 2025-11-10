Bucureștiul intră în clasamentul celor mai atractive 30 de orașe europene pentru investiții imobiliare

Bucureștiul intră pentru prima dată în clasamentul european al orașelor analizate pentru investiții imobiliare în raportul Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, publicat recent de PwC și Urban Land Institute.

Potrivit unui comunicat al companiei de consultanță, raportul arată un context favorabil pentru Europa Centrală și de Est, în condițiile în care companiile de producție și logistică se uită mai atent la această regiune, datorită costurilor cu utilitățile mai accesibile și forței de muncă bine pregătite. Astfel, România se bucură de perspective pozitive și de vizibilitate mai bună în rândul investitorilor din sectorul imobiliar.

Deși capitala României ocupă doar locul 30 în clasament, fiind urmată de Istanbul și Sofia, ea este mai vizibilă acum pe radarul investitorilor internaționali, care au posibilitatea de a o compara cu alte orașe din Europa din punctul de vedere al atractivității pentru investiții, folosind aceleași criterii, precizează sursa citată.

Cifrele incluse în clasament arată că Bucureștiul este atractiv mai ales prin prisma evoluției prognozate a populației, pentru care a primit un scor de 2,53, de departe cel mai mare dintre cele 30 de orașe analizate. În schimb, capitala României este dezavantajată față de alte capitale europene de perspectivele modeste de creștere economică în următorii doi ani, evaluate cu un scor de 0,4.

De asemenea, valoarea tranzacțiilor înregistrate în ultimii doi ani este semnificativ mai mică decât în alte orașe europene incluse în clasament, ceea ce reprezintă un factor descurajant pentru mulți investitori interesați de piețe europene cu lichiditate ridicată.

Londra, Madrid și Paris rămân și în acest an cele mai atractive orașe europene din punctul de vedere al investițiilor imobiliare, urmate de Berlin și Amsterdam. Din Europa Centrală și de Est, cel mai bine clasate sunt Varșovia, pe locul 12, și Praga pe 23, în timp ce Budapesta se clasează pe 29, chiar înaintea Bucureștiului.

Mărimea pieței și lichiditatea, indicate de 56% dintre participanții la studiu, sunt factorii principali la care investitorii se uită când aleg un oraș pentru investiții sau dezvoltări imobiliare, urmate de performanțele economice ale orașului (48%) și de disponibilitatea activelor sau oportunităților noi de dezvoltare (34%).

Raportul indică trei direcții mari care vor influența deciziile de investiții în sectorul imobiliar – digitalizare, decarbonizare (energie) și demografie – la care se adaugă, tot mai vizibil, gradul de siguranță.

‘Pe măsură ce inteligența artificială (AI) este adoptată pe scară largă în economie – în real estate, 75% dintre jucătorii intervievați folosesc deja inteligență artificială și machine learning în activități uzuale, față de 51% anul trecut – crește nevoia de centre de date și energie curată și ieftină care să le alimenteze. Din perspectiva multor investitori, digitalizarea și energia curată merg mână în mână. În acest context, centrele de date și noua infrastructură energetică (capacități de producere și stocare a energiei regenerabile și rețele) ies în evidență ca segmentele de piață pe care investitorii le consideră ca având cele mai bune perspective de creștere în următorii ani. În contrast, birourile tradiționale, în special cele situate la marginea orașelor, sunt la coada clasamentului din punctul de vedere al atractivității’, se precizează în comunicat.

De asemenea, factorii demografici vor influența tot mai mult piețele imobiliare în următorii ani, iar aici se remarcă, alături de îmbătrânirea populației, și migrarea tinerilor către centrele universitare. Din acest punct de vedere, segmentele cu perspective interesante sunt locuințele pentru studenți, facilitățile educaționale, activele din domeniul serviciilor medicale și locuințele sau căminele pentru vârstnici.

Creșterea cheltuielilor pentru apărare în Europa este o altă tendință pe care investitorii o vor avea în vedere în anii următori, în contextul în care instabilitatea politică globală (care preocupă 90% dintre respondenți) și escaladarea conflictelor (86%) sunt cele mai mari îngrijorări ale investitorilor în acest an. Ca și oportunități, investițiile mai mari în apărare pot genera cerere colaterală pentru spații logistice și industriale, centre de cercetare, dar și infrastructură energetică și digitală.

Sustenabilitatea rămâne o temă importantă în sectorul imobiliar, dar abordarea investitorilor devine mai pragmatică. Proporția celor care văd cerințele de sustenabilitate ca risc major a scăzut (55%), deși pe termen mediu preocuparea rămâne ridicată. Presiunea vine în principal de la bănci și investitori mari, dar și de la chiriași. Investitorii sunt conștienți că ‘nu mai există piață’ pentru clădiri care nu sunt verzi, iar riscurile climatice apar tot mai des în verificările dinaintea investiției și pot afecta costurile de asigurare.

Pentru sectoarele tradiționale ale pieței imobiliare, perspectivele pentru următorii ani sunt mixte. Proiectele din zona rezidențială, hotelurile și facilitățile logistice sau industriale rămân atractive din punctul de vedere al investitorilor. În schimb, pe zona de birouri și centre comerciale perspectivele sunt moderate sau slabe, în special pentru proiectele aflate la marginea sau în afara orașelor.

‘Conform Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, următorul an vine cu teme clare care atrag cerere reală: digitalizare, energie curată și schimbări demografie. Pentru România, momentul este bun: Bucureștiul câștigă vizibilitate prin includerea în clasamentul orașelor europene, interesul pentru regiunea Europei Centrale și de Est este în creștere, iar finanțarea prin împrumuturi este mai accesibilă. Ingredientele enumerate mai sus sunt terenul potrivit pentru a construi investiții rezistente în următorii ani, piloni care vor defini atractivitatea piețelor imobiliare europene’, se mai precizează în documentul citat.