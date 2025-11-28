Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului de pensii se majorează cu 222,8 milioane lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli (proiect)

Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2025 se majorează la venituri cu suma de 222,855 milioane lei, ca urmare a majorării subvențiilor de la bugetul de stat, iar la cheltuieli cu suma de 222,855 milioane lei la credite de angajament și credite bugetare, conform proiectului de Ordonanță de Urgență cu privire la cea de-a doua rectificare, publicat joi seara pe site-ul Ministerului Finanțelor.

‘La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu suma de 222.855 mii lei urmare majorării subvenției acordate de la bugetul de stat; modificarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii cu suma de 222.855 mii lei după cum urmează: diminuarea cheltuielilor la titlul ‘Cheltuieli de personal’ cu suma de 1.145 mii lei, titlul ‘Dobânzi’ cu suma de 25.000 mii lei, titlul ‘Active nefinanciare’ cu suma de 1.000 mii lei, și majorarea cheltuielilor la titlul ‘Asistență socială’ cu suma de 250.000 mii lei pentru plata integrală a drepturilor de pensie în luna decembrie a.c’, se menționează în Nota de fundamentare ce însoțește proiectul de act normativ.

În ceea ce privește bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2025 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, acesta se diminuează la venituri cu suma de 187,116 milioane lei, și la cheltuieli cu suma de 1,35 milioane lei la credite de angajament și cu suma de 221,35 milioane lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu 34,234 milioane lei.

‘La bugetul asigurărilor pentru șomaj prin proiectul de act normativ se propune: diminuarea veniturilor sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 187.116 mii lei urmare diminuării sumelor primite de la UE/alți donatori; diminuarea cheltuielilor aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 221.350 mii lei, rezultată ca urmare a diminuării alocațiilor bugetare la

titlul ‘Cheltuieli de personal’ cu suma de 1.150 mii lei, titlul ‘Bunuri și servicii’ cu suma de 200 mii lei și titlul ‘Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare’ cu suma de 220.000 mii lei. Excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj se majorează cu suma de 34.234 mii lei’, se menționează în Nota de fundamentare.

Potrivit sursei citate, principalele elemente care stau la baza celei de a doua rectificări bugetare pe anul 2025 sunt gradul de utilizare a creditelor aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe primele 10 luni ale anului 2025, precum și evoluția unor indicatori care au stat la baza fundamentării celor două bugete și necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor și de execuție a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele 10 luni ale anului.

În document se explică faptul că prin promovarea rectificării bugetare pe anul 2025 se pot rezolva, în principal, următoarele probleme: asigurarea sumelor necesare pentru plata integrală a drepturilor de pensie către beneficiari; asigurarea cadrului legal pentru efectuarea de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorului principal de credite.

‘Având în vedere: evoluția indicatorilor macroeconomici pe primele 10 luni ale anului, execuția bugetară pe primele 10 luni, prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, și ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele: riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele 10 luni ale anului; neasigurarea sumelor pentru plata drepturilor de pensie către beneficiari; riscul neasigurării fondurilor necesare ca urmare a imposibilității efectuării de redistribuiri de credite în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în vederea bunei desfășurări a activității ordonatorului principal de credite, se impune o nouă rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2025, aprobate prin Legea nr. 10/2025, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2025’, se mai precizează în Nota de Fundamentare.