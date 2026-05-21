Radu Miruță: Am solicitat companiei TAROM refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026 pe baze realiste

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a solicitat companiei TAROM refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, susținând că estimările de venituri ‘nu sunt credibile’ și pot genera pierderi suplimentare de peste 100 de milioane de lei.

‘Am semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, însă am amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile și astfel vor crește pierderile.

Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor (grad de ocupare al aeronavelor) de 79% în 2026, față de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, față de 72% în aceeași perioadă a anului trecut. Așadar, pentru a atinge cifra propusă în buget, având în vedere că deja pentru o treime din an sunt mult sub estimare, în restul perioadei ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluție. Altfel, consecința va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an’, a scris Miruță, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

În opinia sa, această estimare nu este una marginală, având în vedere că 63% din veniturile companiei depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor.

‘Când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist. Pe hârtie, cifrele pot arăta bine dacă sunt construite pe ipoteze optimiste. În practică însă, asta înseamnă pierderi mai mari la final de an. Rolul meu nu este să aprob bugete care ‘ies’ din pix, ci să cer bugete construite pe realitate. Diferența dintre veniturile estimate în actuala propunere și veniturile care pot fi obținute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026′, a adăugat ministrul interimar al Transporturilor.

Potrivit sursei citate, bugetul pe 2026, suplimentat, este construit și pe un preț al combustibilului mult sub nivelul actual al pieței, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi, respectiv 950 dolari tona în buget vs 1.400 dolari tona pe piața actuală.

‘Din acest motiv, am solicitat refacerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2026 pe baze realiste, atât în ceea ce privește veniturile, cât și costurile, cu termen 2 săptămâni’, a mai scris Radu Miruță pe pagina sa de socializare.