Bujduveanu: Suntem mult în urmă pe partea de calitatea aerului în București din cauza comportamentului de a nu taxa mașinile poluante

Bucureștiul se află mult în urmă în ceea ce privește calitatea aerului, în condițiile în care mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător, iar o mașină full electric are același statut, în anumite situații, ca o mașină pe combustie internă, a declarat joi primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, la un eveniment de specialitate.

‘Planul integrat de măsurare a calității aerului pe care îl facem anual, și avem raportări pe el, ne arată că poluarea este generată, în mare parte, de traficul din București. Un alt factor decisiv în calitatea aerului, în București mă refer, nu la arderile din jurul Ilfovului, este legat exclusiv de șantierele care sunt desfășurate în municipiul București și cum se raportează acei constructori la întreținerea și mentenanța acelor șantiere și a mașinilor care intră și ies de acolo. Mare parte dintre ele sunt șantierele municipiului București sau ale ministerelor, și astăzi suntem într-o campanie agresivă de control în toate șantierele, monitorizând cum se raportează la acest plan pe care noi îl avem de implementat, dacă nu, amenzi’, a menționat Stelian Bujduveanu, la CES ESG Conference 2025.

În opinia sa, pentru a îmbunătăți calitatea aerului în Capitală este nevoie de o schimbare a comportamentului actual, respectiv acela de a nu taxa mașinile poluante și de a permite ca o mașină care este full electric să aibă același statut în anumite situații ca o mașină pe combustie internă.

‘Suntem mult în urmă pe partea de calitatea aerului în București și acest lucru se datorează exclusiv comportamentului nostru de a nu taxa mașinile poluante și de a permite ca o mașină care este full electric să aibă același statut, în anumite situații, ca o mașină pe combustie internă. Dacă vrem să mergem în direcția corectă, trebuie să convingem oamenii că, în primul rând, transportul în comun care va fi full green este alternativa corectă și, în al doilea rând, trebuie să prioritizăm acele mașini care nu sunt poluate’, a mai spus Stelian Bujduveanu.

Potrivit acestuia, modernizarea transportului în comun în București se va finaliza în 2030 când 1.500 de autovehicule vor fi complet moderne.

‘Cea mai mare problemă a noastră ține de trafic, care este cel mai mare generator de poluare la nivelul actual al Capitalei. Am făcut pași mari în ultimii ani de zile, de la înnoirea parcului am trecut la o flotă pur green. Nu mai avem voie cu noul contract de delegare să achiziționăm niciun autovehicul în următorii 10 ani, cât ține contractul, care să fie pe combustie internă. În perioada următoare vom schimba absolut tot parcul auto pe care îl avem pentru a fi exclusiv fără poluanți. Vom ține un parc de rezervă, cum se întâmplă peste tot în lume, în situații de calamitate sau urgență, dar care nu va fi scos în stradă. Acum avem pe străzile Bucureștiului 100 de tramvaie noi, 100 de autobuze moderne, noi, full electric – și 100 de troleibuze noi. În perioada următoare, suntem în procedură de licitare pentru încă un lot de 250 de tramvaie, dintre care avem finanțarea asigurată pentru peste 86. Cu cât convingem mai mulți oameni să folosească transportul în comun, cu atât scădem impactul asupra traficului, cu atât scădem poluarea municipiului București’, a subliniat primarul general interimar al Capitalei.

În opinia sa, prioritatea este ca în București să existe cât mai multe mașini electrice. În context, el a amintit despre beneficiile pe care le au astăzi operatorii privați care au mașini electrice, de la neplată parcării, la scutiri de taxe și impozite.

Reprezentanți ai autorităților publice centrale, experți și lideri din business participă joi la o dezbatere dedicată sustenabilității, economiei circulare și impactului conceptului de ESG (Environmental, Social, Governance) asupra mediului de afaceri și comunității.