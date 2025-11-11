Bulgaria: Băncile pregătesc tranziția: cetățenii pot retrage euro de la ATM-urile începând de la 1 ianuarie 2026

Băncile din Bulgaria se pregătesc de Anul Nou asigurându-se că toate ATM-urile vor fi aprovizionate cu euro începând de la 1 ianuarie 2026, informează Novinite.

Nikola Bakalov, directorul unei bănci importante și membru al Consiliului de administrație al Asociației Băncilor din Bulgaria, a confirmat că încă din prima dimineață a anului viitor cetățenii vor putea retrage bancnote euro direct de la ATM-uri.

Bakalov a reamintit că cei care dețin sume mari de leva în numerar le pot depozita în conturile lor gratuit. De Revelion, aceste depozite vor fi automat convertite în euro, la rata oficială de schimb, de 1,95583 leva per euro, fără niciun efort suplimentar al deținătorului depozitului.

El a tras atenția că, deși procesul avansează gradual în prezent, în următoarele 50 de zile va urma o creștere a depunerilor deoarece oamenii se pregătesc pentru conversia automată. Această abordate permite cetățenilor să schimbe leva pentru euro fără niciun efort și fără costuri suplimentare, asigurând un acces lin la euro din prima zi a anului viitor.

De asemenea, Bakalov a avertizat că după 1 ianuarie, deși conversia rămâne gratuită și la un nivel fix, multe persoane ar putea încerca să schimbe banii în ultimul minut, potențial provocând dificultăți. El a cerut populației să-și facă anticipat planuri pentru a evita congestia. Până la 31 decembrie 2025, a subliniat oficialul, leva rămân moneda oficială a Bulgariei, și toate plățile vor continua să fie făcute în siguranță în leva.