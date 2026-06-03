Exporturile de ceasuri elvețiene către SUA au scăzut la jumătate în luna aprilie

Exporturile de ceasuri elvețiene au scăzut în luna aprilie 2026 față de luna aprilie 2025, când companiile se grăbeau să își facă stocuri în SUA înainte de intrarea în vigoare a tarifelor vamale mai mari, transmite Bloomberg.

Federația Industriei Elvețiene de Orologerie a informat că, în aprilie 2026, exporturile totale de ceasuri elvețiene au scăzut cu 16,6% în ritm anual, cea mai mare scădere (56,4%) fiind înregistrată în cazul exporturilor către SUA. Comparativ, în luna aprilie 2025, exporturile de ceasuri elvețiene către SUA au crescut cu 149% în ritm anual.

‘Piața din SUA rămâne dificil de interpretat, deoarece efectele tarifare și ale stocurilor creează încă un model oscilant care ar trebui să continue pe tot parcursul anului’, a subliniat analistul Vontobel, Jean-Philippe Bertschy.

Excluzând piața din SUA, exporturile de ceasuri elvețiene au crescut cu 3% în aprilie 2026 și s-au majorat cu 1,7% de la începutul anului, ‘ceea ce este mai consistent cu redresarea treptată a pieței ceasurilor’, a precizat analistul Vontobel, Manuel Lang.

Totuși, conflictul din Orientul Mijlociu a afectat și industria elvețiană de orologerie, exporturile către Emiratele Arabe Unite scăzând cu 9,5%. Livrările către Arabia Saudită și Qatar au scăzut cu 17,3%, respectiv 12%.

Declinul a afectat aproape toate categoriile, dar în special ceasurile fabricate din metale prețioase. Exporturile de ceasuri cu prețuri de peste 3.000 de franci elvețieni (3.820 dolari) au suferit cea mai abruptă scădere, de 19%.

Asia a fost unul dintre puținele puncte luminoase, exporturile către China crescând cu 17,1%, iar livrările către Hong Kong fiind cu 13,5% mai mari. Acest lucru a indicat o îmbunătățire a sentimentului pe două dintre cele mai importante piețe, deși exporturile combinate rămân mai mici decât nivelurile din 2024.