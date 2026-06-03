Guvern: România nu pierde fonduri şi nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE

Guvernul a transmis, marţi, stadiul implementării Programului SAFE şi apreciază că România nu pierde fonduri şi nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE. Potrivit oficialilor Executivului, pentru contractele nesemnate încă – achiziţia a 139 de transportoare blindate Piranha 5 şi a 1.115 platforme de transport auto multifuncţionale – în cadrul Grupului de lucru interinstituţional se va analiza modul de folosire a sumelor alocate, fie prin iniţierea unei achiziţii comune, fie prin suplimentarea fondurilor alocate altor programe.” Implementarea Planului naţional SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 miliarde euro rămâne disponibilă integral”, arată oficialii Executivului.

Guvernul a transmis, marţi, stadiul implementării Programului SAFE.

„Instrumentul «Acţiunea pentru securitatea Europei» (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare presupune alocarea către România a unei sume de 16,68 miliarde Euro pentru achiziţia de echipamente militare sau cu utilizare duală, precum şi pentru infrastructură duală. Potrivit Regulamentului (UE) 2025/1.106, statele membre au putut semna într-o primă etapă contracte de achiziţie singulare (fără cooperare cu alt stat membru) până la data de 30 mai 2026, urmând ca într-o etapă ulterioară achiziţiile să fie realizate în cooperare cu alt stat membru/SEE-AELS sau cu Ucraina ori Republica Moldova”, arată Guvernul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, din totalul de 16,68 miliarde Euro, România va folosi 4,2 miliarde Euro pentru infrastructură duală, respectiv pentru realizarea capetelor de autostradă A7 şi A8.

Din restul de 12,48 miliarde destinate echipamentelor militare, au fost semnate în etapa achiziţiilor singulare, respectiv până la data de 30 mai 2026, următoarele contracte de achiziţie:

· Achiziţia maşinii de luptă a infanteriei pe şenile (298 de maşini şi derivate), încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL pentru o valoare totală de 3,337 miliarde Euro. Producţia finală a maşinilor de luptă va fi localizată în România, respectiv la Mediaş. Elementele esenţiale vor fi de asemenea produse în România, aşa cum este cazul sistemului de protecţie balistică, sistemului de armament, carcasei blindate, sistemului de comunicaţii, suitei de aplicaţii software de comandă şi control;

· Achiziţia a patru nave, dintre care două nave de patrulare maritimă şi două nave de intervenţie a scafandrilor, contract încheiat cu NVL B.V. & Co. KG pentru o valoare totală de 920 milioane Euro. Producţia navei, realizarea suprastructurii, precum şi armarea navei (incluzând montaj, instalare, conectare a echipamentelor specifice) se va realiza la unul dintre şantierele navale din România;

· Achiziţia a 11 sisteme de apărare antiaeriană, respectiv 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER (fiecare a câte 12 baterii) şi 2 sisteme navale Millenium, încheiat cu Rheinmetall Italia S.p.A pentru o valoare totală de 981.950.000 Euro,

· Muniţia aferentă de calibru 35 mm AHEAD, în valoare de 449.750.000 euro, încheiat cu Rheinmetall Waffe Munition GmBH. Producţia sistemelor de apărare antiaeriană va fi parţial localizată în România, în timp ce realizarea muniţiei va fi localizată integral într-o facilitate nou construită în România. Localizarea unei linii de producţie de muniţie antiaeriană de 35 mm AHEAD adresează un interes strategic al României.

· Achiziţia de 34 de sisteme de drone militare, precum şi a 15 kit-uri Scorpion, contract încheiat cu producătorul Quantum Systems, pentru o valoare totală de 30.700.000 Euro. Asamblarea finală a sistemelor de drone se va realiza în România.

· Achiziţia a 231 sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, cu o valoare de 625.591.000 Euro, în cadrul European Joint Acquisition of Mistral System;

· Achiziţia a 6 elicoptere H175M, încheiat anterior cu Airbus Helicopters, pentru care va fi finanţată prin Instrumentul SAFE o tranşă finală de 132.000.000 Euro.

De asemenea, potrivit Executivului, au fost semnate anterior datei 30 mai 2026 următoarele contracte de achiziţie de echipamente cu utilizare duală:

· Achiziţia a 7 elicoptere multirol mediu-greu H160, încheiat cu Airbus Helicopters France, şi a 5 elicoptere mediu-uşor H145, încheiat cu Airbus Helicopters Germany, pentru o sumă totală de 280.886.125 Euro. În cazul ambelor tipuri de elicoptere, mentenanţa şi reparaţiile se vor realiza la facilităţi din România.

· Achiziţia a două avioane tactice multirol Spartan pentru managementul victimelor multiple, încheiat cu Leonardo S.p.a., pentru o sumă totală de 245.000.000 Euro.

· Achiziţia unui simulator de zbor pentru elicoptere Airbus H135 şi Sikorsky S70M, încheiat cu Simultec S.R.L., pentru valoarea de 43.180.000 Euro.

· Achiziţia de centre de date mobile şi centre de operaţiuni de securitate cibernetică pentru o valoare de 109.907.000 Euro, încheiat cu Logic Computer S.R.L., realizarea fiind integrală în România;

· Dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică pentru o valoare de 196.000.000 Euro, încheiat cu Digi România S.A., realizarea fiind integrală în România.

· Achiziţia mai multor echipamente pentru managementul victimelor multiple: complet mobil cu capacitate de management fatalităţi în masă (2 bucăţi), autospeciale de transport personal şi victime multiple (110 bucăţi) şi autospeciale de transport înalţi contagioşi (5 bucăţi), tren de intervenţie în situaţii de urgenţă, încheiate cu Deltamed SRL pentru o sumă totală de 133.771.000 Euro, producţia parţială şi integrarea echipamentelor urmând să fie realizată în România.

· Achiziţia mai multor ambarcaţiuni pentru transport de trupe şi patrulare maritimă (3 bucăţi), de intervenţie (6 bucăţi) şi de salvare victime (2 bucăţi) pentru o valoare totală de 24.310.000 Euro, încheiat cu Şantierul Naval Mangalia S.A.

· Platforme de comunicaţii pentru colaborare şi coordonare, precum şi pentru prioritizarea traficului critic, pentru o valoare totală de 13.000.000 Euro, încheiat cu asocierea dintre companiile româneşti Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream şi Tema Energy.

· Achiziţia unui laborator mobil TEMPEST (5 bucăţi) pentru o valoare de 1.500.000 Euro, încheiat cu Bluespace Technology S.A.

Executivul explică faptul că, în ceea ce priveşte achiziţiile care nu au fost realizate până la această dată, există două situaţii:

– Contracte de achiziţii pentru care a fost deja agreată achiziţia în cooperare cu alt stat sau cu o agenţie internaţională, acestea putând fi semnate şi ulterior datei de 30 mai 2026;

– Contracte de achiziţii iniţial programate ca achiziţii singulare, dar care, din cauza ofertelor prea mari ale operatorilor economici sau complexităţii ridicate, vor deveni comune.

Dintre contractele de achiziţie pentru care a fost deja agreată achiziţia în cooperare cu alt stat, Guvernul menţionează:

· Achiziţia a 12 elicoptere H225M pentru o valoare aproximativă de 800.000.000 Euro, ce urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcţia Generală de Armamente din Franţa. Achiziţia elicopterelor H225M este de interes strategic, fiind deja încheiat un acord de cooperare industrială cu compania Airbus Helicopters SAS şi cu I.A.R. S.A., prin care s-a agreat iniţierea transferului de tehnologie şi licenţe către compania românească, angajaţii acesteia fiind pregătiţi în următorii ani în Franţa în vederea realizării în România a unei linii de asamblare finală. Intenţia statului român este de a achiziţiona un lot subsecvent de 30 de elicoptere H225M produse în România de către I.A.R. S.A.

· Achiziţia a 12 radare Gap Filler pentru o valoare aproximativă de 258.000.000 Euro, ce urmează să fie încheiată în cooperare cu Direcţia Generală de Armamente din Franţa. Achiziţia se realizează în baza unui acord de cooperare industrială încheiat cu companiile Thales Romania S.R.L. şi Thales LAS France S.A.S., prin care se agreează transferul de tehnologie în domeniul comunicaţiilor în vederea producţiei în România, precum şi producţia parţială a celor 12 radare în România.

„Dintre contractele de achiziţie pentru care a fost deja agreată achiziţia printr-o agenţie internaţională (precum NATO Support and Procurement Agency sau NATO Communications and Information Agency) sau în cadrul unui program european de achiziţii comune (precum European Sky Shield Initiative), menţionăm: achiziţia a trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie medie IRIS-T SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR; achiziţia a două sisteme SBAM-TC; achiziţia unei soluţii informatice pentru sisteme C4ISR; achiziţia a 87.360 de lovituri calibrul 35x228mm”, mai transmite Guvernul.

Executivul face referire şi la contractele de achiziţii pentru care a fost intenţionată o achiziţie singulară, dar aceasta nu a fost realizată anterior datei de 30 mai 2026.