Paralela45 lanseaza flexiGO, un serviciu care permite reprogramarea vacanțelor fără explicații și penalizări

Paralela45 oferă turiștilor posibilitarea reprogramării vacanței în același sezon prin produsul flexiGO, conceput pentru mai multă flexibilitate și siguranță în planificarea călătoriilor. flexiGO reflectă o schimbare de comportament în rândul turiștilor, care nu mai caută doar oferte bune, ci și predictibilitate și control asupra deciziilor de călătorie, reprezentând un pas firesc în direcția unor produse turistice mai flexibile și mai adaptate realităților actuale.

Disponibil opțional pentru pachetele charter și circuitele pe curse charter din sezonul de vară și din sezonul de iarnă, flexiGO le permite turiștilor să își modifice planurile de călătorie fără a pierde suma achitată. Pot anula o rezervare fără motiv și fără penalizări, cu până la 30 de zile înainte de plecare, transformând suma plătită într-un voucher de călătorie utilizabil pentru o altă rezervare din același sezon. Serviciul este disponibil la un preț promoțional de 19 euro până la 30 iunie, față de 39 de euro – prețul standard.

“Vedem tot mai clar că turiștii doresc să își planifice vacanțele din timp, dar caută să aibă libertatea de a-și ajusta deciziile dacă apar schimbări. flexiGO răspunde exact acestei nevoi, oferind mai multă flexibilitate în procesul de rezervare și mai multă siguranță asupra valorii achitate. În contextul actual, flexibilitatea devine la fel de importantă ca destinația aleasă”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Spre exemplu, dacă un turist care a rezervat o vacanță în Creta pentru luna iulie nu mai poate călători în perioada respectivă își poate reprograma vacanța pentru luna septembrie, fără penalizări și cu păstrarea valorii achitate pentru rezervare. flexiGo este potrivit și pentru grupuri, valoarea achitată distribuindu-se proporțional între participanți.

Destinațiile preferate pentru vacanța de vară

În ceea ce privește planificarea vacanțelor, turiștii sunt mai bine informați și mai deciși în alegerile lor, venind frecvent către agenție cu opțiuni clare privind destinațiile, stațiunile sau hotelurile dorite.

Dintre destinațiile verii se remarcă un interes crescut pentru programe noi, puțin explorate de o parte dintre turiștii români, precum Muntenegru și regiunea Algarve din Portugalia, alături de o cerere constant ridicată pentru destinații consacrate precum Egipt, unde gradul de ocupare este aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Disponibilă în premieră pentru piața românească cu zbor charter, destinația Muntenegru este operată cu avioane LOT Polish Airlines, oferind acces către stațiunile Ulcinj, Budva, Becici, Herceg Novi, Kotor Dobra Voda, în perioada 16 iunie – 22 septembrie. Pachetele includ transport, transferuri, cazare și masa în regimul dorit la prețuri începând de la 425 de euro/persoană/hotel trei stele și de la 553 de euro/persoană/hotel patru stele.

Vacanțele în Faro/Algarve pornesc de la 582 de euro/persoană pentru un pachet de șapte nopți la un hotel de patru stele. Aproximativ 120 de hoteluri sunt disponibile turiștilor români în stațiunile Faro, Quarteira, Vilamoura, Albufeira, Armação de Pêra, Carvoeiro, Lagoa, Portimao, Alvor, Lagos), în perioada 13 iunie – 17 octombrie.

O altă noutate a sezonului pentru care se manifestă un interes ridicat, Costa de la Luz, oferă vacanțe la Oceanul Atlantic în perioada 13 iunie – 17 octombrie, la prețuri începând de la 560 de euro/persoană pachetul de șapte nopți cu toate taxele incluse, la un hotel de patru stele.

Deși cele mai multe planuri se fac momentan pentru vacanța de vară, rezervările pentru sezonul de exotice lansat de Paralela45 la finalul lunii aprilie sunt într-un ritm constant, turiștii profitând de reducerile Early Booking și presale. Din noiembrie și până la final de martie, 80 de curse directe realizate cu Boeing 787 Dreamliner LOT Polish Airlines către Mexic, Republica Dominicană, Thailanda și Vietnam, dar și cu aeronave ale companiei charter poloneze Enter Air spre Sri Lanka, Kenya și Egipt sunt disponibile pentru 17.000 de turiști.