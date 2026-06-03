SpaceX vizează o evaluare de 1.750 de miliarde de dolari, în cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie

Compania aerospaţială SpaceX, controlată de miliardarul Elon Musk, intenţionează să atragă cel puţin 75 de miliarde de dolari prin oferta publică iniţială de acţiuni (IPO), la o evaluare de 1.750 de miliarde de dolari, potrivit unor surse apropiate procesului, citate de Reuters.

După primele întâlniri cu investitorii, compania a indicat că urmăreşte o evaluare de aproximativ 1.750 de miliarde de dolari, incluzând şi opţiunea „greenshoe”, care permite băncilor implicate în ofertă să vândă acţiuni suplimentare în cazul unei cereri foarte ridicate.

Dacă va fi realizată la această valoare, listarea SpaceX ar deveni cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie şi una dintre cele mai importante operaţiuni financiare desfăşurate vreodată pe pieţele de capital.

Turneul de prezentare către investitori este programat să înceapă joi, însă detaliile privind dimensiunea ofertei şi evaluarea finală pot fi încă modificate în funcţie de interesul pieţei.

Oferta este aşteptată să fie structurată exclusiv prin emiterea de acţiuni noi, ceea ce înseamnă că toate fondurile obţinute vor intra direct în companie şi nu vor fi folosite pentru răscumpărarea participaţiilor actualilor acţionari.

Listarea va oferi investitorilor de pe bursă o oportunitate rară de a participa la dezvoltarea afacerilor SpaceX în domeniile lansărilor spaţiale, comunicaţiilor prin satelit şi inteligenţei artificiale.

Compania a devenit principalul activ din imperiul de afaceri al lui Elon Musk, beneficiind de succesul programului de rachete reutilizabile, al reţelei de internet prin satelit Starlink şi al numeroaselor contracte guvernamentale din domeniul apărării şi explorării spaţiale.

Recent, SpaceX a obţinut un contract în valoare de 4,16 miliarde de dolari din partea Forţei Spaţiale a Statelor Unite, pentru dezvoltarea unei constelaţii de sateliţi destinaţi detectării şi urmăririi ameninţărilor aeriene, consolidându-şi poziţia strategică în sectorul aerospaţial şi al apărării.