Înmatriculările de autoturisme electrice în România, în creștere cu 88% în luna mai

Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut cu 7% în luna mai 2026, față de perioada similară din 2025, în timp ce pe segmentul ‘electrice 100%’ avansul a fost de 88%, ajungând la 797 unități, arată datele preliminare publicate, marți, de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Conform informațiilor centralizate de la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), în privința autoturismelor electrificate, în mai a.c., se înregistrează o creștere de 32%, față de mai 2025.

În topul înmatriculărilor de autoturisme noi, primele trei poziții sunt ocupate în ordine de: Dacia, cu 2.132 de unități, Toyota – 1.139, Skoda – 910 și Volkswagen – 811 unități. În topul modelelor conduce Dacia Duster cu 979 de autoturisme înmatriculate, Toyota Corola – 445, Dacia Logan – 436, Dacia Bigster – 396 și Skoda Octavia cu 379 de unități.

APIA menționează că totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10% în primele cinci luni din 2026, fată de aceeași perioadă a anului trecut.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile este o organizație non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înființată în anul 1994, membră a Organizației Mondiale a Constructorilor de Automobile – OICA, din 1996.