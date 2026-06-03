Eurostat: Numărul înnoptărilor în unităţi de cazare din UE, în creştere în primul trimestru din 2026

Eurostat anunţă, marţi, că 471 de milioane de nopţi au fost petrecute în unităţi de cazare turistică din UE în trimestrul 1 al anului 2026, în creştere cu 3,4% faţă de aceeaşi perioadă din 2025. 1 din 4 nopţi petrecute de vizitatorii străini în ţările UE a fost înregistrată în Spania (54,1 milioane de nopţi spaniole în trimestrul 1 al anului 2026). România a înregistrat o scădere cu 6,7% a înnoptărilor.

„În primele 3 luni ale anului 2026, 471,1 milioane de nopţi au fost petrecute în unităţi de cazare turistică din UE. Aceasta corespunde cu 15,6 milioane de nopţi mai mult (+3,4%) decât cele petrecute în trimestrul 1 al anului 2025”, anunţă, marţi, Eurostat.

Ianuarie a înregistrat 143,5 milioane de nopţi (+3,2% faţă de ianuarie 2025), februarie 154,4 milioane (+3,4%) şi martie 173,2 milioane (+3,7%).

La nivel de ţară, Irlanda a înregistrat departe cea mai mare creştere a numărului de nopţi petrecute în unităţi de cazare turistică în primul trimestru al anului, de 35,3%, devansând Malta (11,1%), Danemarca (9,3%) şi Croaţia (+9,0%).

În cifre absolute, cea mai mare creştere a fost observată în Italia (+5,0 milioane de nopţi), Spania (+2,6 milioane) şi Germania (+2,0 milioane), în timp ce cea mai mare scădere a avut loc în Olanda (-0,7 milioane).

Dintre cele 9 ţări ale UE care au înregistrat o scădere a ponderii vizitatorilor, Lituania a înregistrat cea mai mare scădere (-12,9%), urmată de România (-6,7%) şi Luxemburg (-3,8%)

Creştere mai rapidă a turismului internaţional în T1 2026

În funcţie de originea oaspeţilor, în T1 2026, comparativ cu T1 2025, turismul internaţional a crescut cu 5,5%, în timp ce turismul intern a crescut cu 1,7%.

Vizitatorii străini au reprezentat aproximativ 46,6% din totalul nopţilor de cazare din primele 3 luni ale anului 2026, cu diferenţe mari între ţările UE.

Cea mai mare pondere a cazărilor din partea străinilor în această perioadă a fost înregistrată în Malta (93,3%), Cipru (85,6%) şi Luxemburg (85,1%).

În schimb, oaspeţii străini au reprezentat doar aproximativ o cincime din nopţile de cazare din Germania (19,9%), Polonia (20,2%) şi România (22,4%).

Comparativ cu primul trimestru al anului 2025, s-a înregistrat o creştere atât a numărului de nopţi petrecute de vizitatorii străini (+5,5%), cât şi a celor autohtoni (+1,7%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de nopţi de cazare ale vizitatorilor străini au fost înregistrate în Irlanda (+42,3%), Lituania (+24,1%) şi Slovacia (+15,4%). La polul opus, cele mai mari scăderi ale numărului de vizitatori străini au fost înregistrate în Letonia (-7,5%), Bulgaria (-4,3%) şi Belgia (-4,0%).

În termeni absoluţi, turiştii internaţionali au petrecut cu 11,4 milioane de nopţi în plus (ajungând la 219,8 milioane) şi turiştii interni au petrecut cu 4,2 milioane de nopţi în plus (ajungând la 251,4 milioane). Aceasta înseamnă că aproape 3 din fiecare 4 nopţi suplimentare petrecute în T1 2026 comparativ cu T1 2025 au fost petrecute de turişti internaţionali.

Peste jumătate din nopţile internaţionale petrecute în primul trimestru (123,3 milioane din 219,7 milioane) au fost observate în Spania (54,1 milioane, reprezentând 1 din 4 nopţi internaţionale), Italia (39,1 milioane) şi Austria (30,1 milioane).