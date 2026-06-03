Spania: Comisia aprobă un ajutor de stat de 54 de milioane euro pentru firmele agricole afectate de creșterea prețurilor la combustibili

Comisia Europeană a aprobat o schemă spaniolă de ajutor de stat în valoare de 54 de milioane euro pentru a sprijini întreprinderile agricole care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibili din cauza crizei din Orientul Mijlociu, informează un comunicat al Executivului comunitar.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026.

Ajutorul va lua forma unor subvenții directe. Întreprinderile pot primi 0,20 euro pentru fiecare litru de motorină achiziționat în perioada 22 martie -30 iunie 2026. Ajutorul poate acoperi până la 70% din costurile suplimentare cu combustibilul generate de criza din Orientul Mijlociu, a precizat sursa citată.

Comisia a evaluat schema în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, în special al articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea UE, care permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice sub rezerva anumitor condiții, precum și al secțiunilor 1 și 2.1 din Cadrul temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Executivul comunitar a constatat că sistemul este în conformitate cu condițiile stabilite în METSAF. În special, ajutoarele vor fi acordate pe baza unei scheme cu un buget estimat clar, iar ajutoarele vor fi acordate pentru a sprijini temporar dezvoltarea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole. Comisia a concluzionat că schema este necesară, adecvată și proporțională pentru a facilita dezvoltarea unei activități economice și nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale într-o măsură care contravine interesului comun.