Aproximativ 13,3 milioane de persoane din Germania sunt clasificate drept ‘sărace’

Rata sărăciei din Germania a crescut la un nivel record de 16,1% în 2025, astfel că aproximativ 13,3 milioane de persoane sunt clasificate oficial drept sărace, conform unui raport publicat marți de Paritatische, un grup care reunește mai multe organizații caritabile, transmite DPA.

Rata sărăciei a crescut de la 15,5% în 2024 și a atins cel mai ridicat nivel de când au început să fie colectate date statistice, a subliniat asociația, citând datele oficiale publicate la începutul acestui an.

Conform definiției Uniunii Europene, persoanele sunt considerate expuse riscului de sărăcie dacă venitul lor este sub 60% din media națională. În Germania, acest prag era de 1.446 de euro (1.683 de dolari) pe lună pentru o gospodărie cu o singură persoană și de 3.036 de euro pentru o gospodărie cu doi adulți și doi copii sub 14 ani.

Grupul Paritatische a subliniat că majorarea din 2025 a inversat un declin înregistrat între 2020 și 2023 și arată spre o agravare a disparităților sociale.

Cele mai scăzute rate ale sărăciei se înregistrează în landurile sudice Bavaria și Baden-Wurttemberg, cele mai puternice economii regionale ale Germaniei, unde se situează la 12,6%, respectiv, 13,2%.

Persoanele în vârstă se numărat printre grupurile cele mai afectate, aproape una din cinci persoane în vârstă de 65 de ani sau peste fiind clasificată drept săracă sau expusă riscului de sărăcie.

Gospodăriile formate dintr-o singură persoană, părinții singuri și persoanele cu niveluri mai scăzute de educație au fost, de asemenea, afectate în mod disproporționat, autorii raportului afirmând că sărăcia este în creștere, în special în rândul grupurilor care se confruntă cu dezavantaje structurale și acces limitat la piața muncii.

Patru din cinci persoane afectate de sărăcie nu erau angajate. Conform raportului, 70% dintre cei care trăiesc în sărăcie erau cetățeni germani, în timp ce 30% dețineau cetățenie străină.

Raportul subliniază că multe gospodării se luptau să acopere cheltuielile zilnice. Aproximativ 6,9% din populația Germaniei nu avea anul trecut venituri suficiente pentru a-și acoperi costurile obișnuite de trai, inclusiv facturile mai mari la energie și înlocuirea electrocasnicelor de bază.