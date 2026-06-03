Coreea de Sud a devansat India și a devenit a șasea piață bursieră a lumii

Coreea de Sud a depășit India și a devenit a șasea cea mai mare piață bursieră din lume, grație creșterii explozive a campionilor sud-coreeni din sectorul tehnologiei care au legătură cu inteligența artificială (AI), transmite Bloomberg.

Capitalizarea de piață a tuturor companiilor sud-coreene listate la bursă a crescut cu 86% în acest an, ajungând la 5.000 miliarde de dolari, în timp ce în India a scăzut la 4.800 miliarde de dolari, conform calculelor Bloomberg. Producătorii sud-coreeni de cipuri de memorie Samsung Electronics și SK Hynix sunt noii membri ai clubului select al companiilor cu o capitalizare bursieră de peste 1.000 de miliarde de dolari. Bursa sud-coreeană a încheiat ședința de marți în creștere cu 0,15%, indicele principal Kospi ajungând la valoarea record de 8.801,49 puncte.

Evoluțiile vin după ce piața bursieră din Coreea de Sud a depășit anul acesta unele state europene și Canada, și subliniază o reorientare la nivel global către companiile care au legătură cu inteligența artificială. Un alt factor favorabil are legătură cu eforturile președintelui Lee Jae Myung de a stimula prețul acțiunilor prin reforme de guvernanță corporativă și politici pro-piață.

‘Raliul subliniază continua relevanță a companiilor tehnologice din Coreea de Sud în următorul val de inovație tehnologică. el reflectă, de asemenea, schimbarea mai amplă a fluxurilor globale de capital spre marile economii asiatice, care în trecut erau eclipsate de cele occidentale dar acum joacă un rol din ce în ce mai proeminent în configurarea viitorului tehnologiei și creșterii’, a apreciat Gerald Gan, specialist în investiții la Reed Capital Partners.

Unii analiști avertizează asupra concentrării câștigurilor la câteva companii.

Ross McGarry, analist la Asset Value Investors, a explicat: ‘Raliul din acest an a fost susținut, în principal, de cipurile de memorie. Samsung Electronics și SK Hynix au avut cea mai mare contribuție. Depășirea Indiei ‘e un progres remarcabil’. Adevăratul test este dacă Coreea de Sud poate susține această tendință ascendentă printr-o reformă autentică a guvernanței companiilor’.

India a fost afectată de deprecierea monedei naționale, de retragerile de fonduri străine record și lipsa de companii legate direct de infrastructura AI.

Conform estimărilor Fondului Monetar Internațional, deși Coreea de Sud a depășit India în privința capitalizării bursiere, economia Indiei de 4.150 miliarde de dolari – cu unul din cele mai rapide ritmuri de creștere din lume – încă o depășește pe cea a Coreei de Sud, de 1.930 miliarde de dolari.