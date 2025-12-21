Bulgaria: Fitch a înrăutățit previziunile privind deficitul, dar apreciază că aderarea țării la zona euro nu este în pericol

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a menținut ratingul suveran al Bulgariei la ‘BBB plus’, cu perspectivă stabilă, dar a înrăutățit previziunile privind deficitul și a apreciat că aderarea țării la zona euro nu este în pericol, informează Novinite.

Fitch subliniază că demisia Guvernului Bulgariei este un semn al dificultăților în implementarea reformelor structurale, inclusiv necesara consolidare fiscală. Conform agenției, această incertitudine politică ar putea pune presiune pe creșterea economică, chiar dacă drumul Bulgariei spre euro rămâne sigur.

Poziția fiscală a Bulgariei a slăbit în ultimii ani, în urma creșterii cheltuielilor sociale, a majorării semnificative a salariilor din sectorul public și a întârzierii implementării reformelor, apreciază agenția de evaluare financiară.

În pofida acestei deteriorări, datoria publică se menține la un nivel extrem de scăzut, și ar urma să rămână sub 30% din PIB în 2025. De asemenea, Fitch a avertizat că schimbările repetate ale Guvernului ar putea submina capacitatea autorităților de a efectua ajustări fiscale pe termen mediu, menite să limiteze extinderea deficitelor.

Fitch se așteaptă acum ca deficitul bugetar să se adâncească la 3,2% din PIB în 2026 și 4,3% din PIB în 2027, comparativ cu 3% din PIB în 2025. Este o revizuire clară a perspectivei precedente, care nu anticipa o modificare a deficitului în 2026 și doar o creștere modestă, la 3,1% din PIB în 2027. Ajustările reflectă eșecul Guvernului de a introduce în acest an planificatele măsuri privind veniturile, apreciază agenția.

Conform Fitch, slăbiciunea instituțională și turbulențele politice actuale încetinesc progresele în adoptarea reformelor structurale comparativ cu alte state, chiar dacă Bulgaria a finalizat cu succes procesul oficial de adoptare a euro. Țara se confruntă cu întârzieri legate de absorbția fondurilor europene, ceea ce ar putea complica accesul la finanțare conform Planului Economic și de Investiții, al cărui termen limită pentru implementare expiră la 31 august 2026.

În domeniul macroeconomic, Fitch apreciază că avansul solid al salariilor, consumul ridicat al gospodăriilor și investițiile robuste au susținut creșterea economiei Bulgariei în 2025. Agenția a îmbunătățit previziunile privind expansiunea PIB-ului în acest an la 3,3%, de la un nivel prognozat anterior de 3,1%, citând performanța peste așteptări din primele nouă luni din 2025. De asemenea, Fitch atrage atenția că implementarea mai lentă a proiectelor finanțate cu fonduri europene și incertitudinile politice vor afectat probabil creșterea anul viitor. Ca rezultat, agenția a înrăutățit previziunile privind expansiunea PIB-ului în 2026 și 2027 la 2,7%, de la un nivel prognozat anterior de 2,8%.