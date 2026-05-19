Nazare: Fitch avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele PNRR și presiunile externe asupra economiei

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR și presiunile externe asupra economiei, iar următoarele luni sunt decisive, a anunțat luni seara ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘După ultima evaluare S&P, Fitch Ratings transmite azi un nou mesaj pentru România: am redus deficitul în primul trimestru – dar adevăratul test de credibilitate este ce facem de acum înainte. Agenția de rating a publicat azi o nouă analiză care reconfirmă eficiența măsurilor fiscale adoptate anul trecut. Deficitul bugetar a coborât la aproximativ 1% din PIB în primul trimestru din 2026, aproape la jumătate față de aceeași perioadă din 2024 și 2025. Este un semnal major pentru agențiile de rating, care arată că România își poate corecta dezechilibrele atunci când există disciplină, control al cheltuielilor și decizii asumate’, a scris Nazare pe pagina sa de Facebook.

Acesta consideră, însă, că raportul Fitch de luni nu este un motiv de relaxare pentru că agenția atrage ferm atenția că principalul risc nu este execuția bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 și anii următori.

‘Sunt rezultate care nu vin din declarații, ci din execuție tratată cu responsabilitate. Dintr-un efort asumat și susținut la nivelul Guvernului, girat pentru prima oară în România de primul ministru Ilie Bolojan, și din măsuri coerente, care încep să redea încredere în stabilitatea finanțelor publice. Dar raportul Fitch de azi nu este un motiv de relaxare. Dimpotrivă. Agenția atrage ferm atenția că principalul risc nu este execuția bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 și anii următori. Cu alte cuvinte, rezultatele bune dintr-un trimestru trebuie transformate într-o direcție stabilă și credibilă pe termen mediu. Fitch avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR și presiunile externe asupra economiei. De aceea, următoarele luni sunt decisive’, a subliniat Alexandru Nazare.

Următorul raport de evaluare al Fitch pentru România va fi publicat pe 31 iulie.

‘Până atunci, cel mai mult va conta nu ce spunem, ci ce facem concret: reforme reale, absorbție de fonduri europene, disciplină bugetară și continuitate în consolidarea fiscală’, a mai arătat ministrul interimar al Finanțelor.