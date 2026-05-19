Fitch: Căderea Guvernului României și deteriorarea contextului macroeconomic evidențiază riscuri semnificative pentru eforturile de consolidare fiscală

Căderea Guvernului României și deteriorarea contextului macroeconomic evidențiază riscuri semnificative pentru eforturile multianuale de consolidare fiscală ale țării, avertizează agenția de evaluare financiară Fitch Ratings într-un raport publicat luni.

Agenția amintește, în context, că perspectiva negativă asociată ratingului suveran al României, ‘BBB-‘, reflectă deteriorarea continuă a finanțelor publice din cauza deficitelor fiscale mari și a creșterii rapide a datoriei publice raportate la PIB.

‘În februarie, am identificat tensiunile din cadrul coaliției drept unul dintre riscurile semnificative și persistente pentru consolidarea fiscală pe termen mediu, atunci când am confirmat ratingul României la ‘BBB-‘ cu perspectivă negativă, alături de creșterea economică slabă, provocările generate de implementare și oboseala fiscală. Potențialul ca măsurile de consolidare să provoace tensiuni în interiorul coaliției era deja evident, având în vedere întârzierile privind aprobarea bugetului pe 2026, care a fost adoptat abia pe 20 martie, după ce PSD a obținut majorarea cheltuielilor sociale’, arată agenția de evaluare financiară.

În opinia instituției, incertitudinea politică ar putea rămâne ridicată pe termen scurt, în condițiile în care Fitch nu se așteaptă ca această criză să ducă la alegeri anticipate. Președintele Nicușor Dan a început consultările oficiale pentru formarea unui nou guvern pe 18 mai, însă calendarul formării noului executiv, precum și componența acestuia, prioritățile de politică economică și sprijinul politic necesar implementării agendei sale rămân neclare, subliniază sursa citată.

În aceste condiții, Fitch estimează că impactul imediat al crizei politice asupra finanțelor publice va fi limitat. ‘Administrația Bolojan a implementat anul trecut măsuri de consolidare fiscală, inclusiv majorarea TVA în august și prelungirea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public. Performanța fiscală a fost solidă în acest an, deficitul fiind de 22 miliarde lei (1% din PIB) în primul trimestru din 2026, aproximativ jumătate din nivelul deficitelor înregistrate în aceeași perioadă din 2025 și 2024’, menționează Fitch.

Reprezentanții agenției de evaluare consideră că în absența unui nou guvern, o administrație interimară ar putea continua implementarea bugetului pentru 2026, care vizează un deficit de 6,2% din PIB, mai redus față de 7,7% în 2025. Totuși, criza politică a redus și mai mult vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru 2027, când era de așteptat ca un candidat PSD să îi succeadă lui Bolojan, precum și pentru 2028, următorul an electoral.

‘Întârzierile în atingerea jaloanelor de reformă ar putea pune în pericol plățile din partea Uniunii Europene prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Aceste fonduri – reprezentând 1,8% din PIB și incluzând granturi de 4,6 miliarde euro și împrumuturi de 2,7 miliarde euro – reprezintă o sursă crucială de finanțare și un stimulent economic prin investiții publice în acest an, în contextul slăbiciunii economiei interne. PIB-ul a scăzut cu 1,7% față de anul anterior în primul trimestru din 2026. Consumul privat slab și efectele indirecte ale conflictului din Orientul Mijlociu – prețuri mai mari la energie și încetinirea creșterii economice în zona euro – înseamnă că avansul economiei României în 2026 va fi probabil semnificativ sub prognoza Fitch de 1,1%, formulată la evaluarea ratingului din februarie’, se mai arată în raportul menționat.

În plus, prețurile mai mari la energie au amplificat și presiunile inflaționiste, inflația anuală ajungând la 10,7% în aprilie, comentează Fitch care consideră că acest lucru limitează spațiul Băncii Naționale pentru reducerea ratelor dobânzilor. În același timp, sentimentul volatil al investitorilor, determinat atât de factori globali, cât și de factori specifici României, a pus presiune pentru deprecierea leului și a dus la creșterea randamentelor obligațiunilor, deși aceste presiuni s-au redus în ultimele zile.

Atingerea țintei de deficit pentru 2026 ar fi în concordanță cu planurile de încetinire a creșterii anuale a raportului datorie/PIB în următorii cinci ani, însă Fitch consideră că progresul continuu către stabilizarea acestui raport necesită măsuri suplimentare de consolidare fiscală în 2027 și ulterior.

‘Prin urmare, implicațiile actualei crize politice asupra credibilității planurilor fiscale pe termen mediu ale României și perspectivele de implementare sub o nouă administrație vor fi esențiale pentru analiza suverană efectuată de Fitch în cadrul revizuirii programate a ratingului din 31 iulie. O perioadă prelungită de incertitudine politică internă ar putea afecta suplimentar economia și submina încrederea investitorilor, conducând la deteriorarea condițiilor de finanțare și la presiuni mai mari asupra cursului de schimb. O perpetuare a războiului dintre SUA și Iran și șocul asociat asupra prețurilor energiei generează, de asemenea, riscuri macroeconomice și fiscale suplimentare’, susține sursa citată.