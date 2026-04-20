Bulgaria menține limitele în euro la importurile duty-free din țări terțe

În timpul călătoriilor de vacanță, mulți pasageri combină cumpărăturile cu excursiile în afara Uniunii Europene, revenind deseori cu achiziții din magazinele duty-free în bagajele lor. Totuși, reglementările vamale rămân stricte iar călătorii sunt sfătuiți să țină cont de limite, pentru a evita taxe sau penalități suplimentare când intră în Bulgaria, informează Novinite.

Pragul pentru importurile de mărfuri duty-free din țări terțe rămâne nemodificat, dar după tranziția Bulgariei la euro, ele sunt acum aplicate direct în euro și nu în echivalentul lor anterior – leva.

Actualele limitele sunt de 300 de euro pentru călătorii care intră în țară pe la frontierele terestre, și 430 de euro pentru cei care vin cu avionul. Între aceste limite, mărfurile importate pentru uz personal sunt scutite de TVA și de taxe vamale.

Autoritățile subliniază că mărfuri cum ar fi articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii sau poșete nu sunt exceptate automat dacă valoarea lor depășește limita. Factorul cheie este valoarea totală și dacă cantitatea sugerează o intenție comercială.

Dacă valoarea mărfurilor depășește limitele, pasagerii trebuie să le declare la intrara în Bulgaria, chiar dacă nu intenționează să le revândă. Această reglementare se aplică la nivelul UE și este standardul în practica vamală internațională.