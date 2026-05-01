Bulgarii, grecii și românii au fost europenii cei mai expuși riscului de sărăcie și excluziune socială în 2025

Anul trecut, 92,7 milioane de persoane din Uniunea Europeană (20,9% din populația blocului comunitar) erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, o scădere cu 600.000 de persoane comparativ cu situația din 2024, când 93,3 milioane de persoane, sau 21% din populația UE, erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate joi de Eurostat.

În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială se înregistra în Bulgaria (29%), Grecia (27,5%) și România (27,4%). Pe de altă parte, cele mai mici ponderi se înregistrau în Cehia (11,5%), Polonia (15%) și Slovenia (15,5%).

La nivelul UE, riscul de sărăcie și excluziune socială a fost, în 2025, mai mare pentru femei decât pentru bărbați (21,9% față de 19,8%).

Repartiția pe grupe de vârstă arată că cel mai mare risc de sărăcie sau excluziune socială în UE se înregistrează la tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani (26,3%), în timp ce cel mai mic risc a fost înregistrat la adulții cu vârsta de 65 de ani sau peste (18,8%).

De asemenea, peste o cincime (22,1%) din populația UE care trăia în gospodării cu copii dependenți era expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2025. Este vorba de o pondere puțin mai mare decât cea înregistrată în rândul gospodăriilor fără copii dependenți (19,8%). Cu toate acestea, aceste rate variază foarte mult în rândul țărilor membre. Pentru persoanele care locuiesc în gospodării cu copii dependenți, rata a variat de la vârfuri de 29,9% în Spania și 29,4% în România, până la 12,2% în Cipru, 11,7% în Țările de Jos și 10,4% în Slovenia.