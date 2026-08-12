Bulgaria: Numărul turiștilor a scăzut în iunie, dar veniturile au crescut

Numărul turiștilor străini care au stat în unitățile de cazare din Bulgaria a scăzut în ritm anual cu 5,1%, în iunie, la 563.100, arată datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (NIS), informează publicația Sofia Globe și site-ul seenews.com.

Și numărul turiștilor bulgari a înregistrat un declin anual de 0,7% în iunie, la 499.700.

Per total, numărul nopților de cazare în Bulgaria a scăzut în ritm anual cu 3,6% în iunie, la 3,6 milioane, din care rezidenții bulgari au fost responsabili pentru 1,21 milioane nopți, iar străinii: 2,48 milioane nopți.

Veniturile Bulgariei din înnoptările turistice au urcat în ritm anual cu 13,6% în iunie, la 198 milioane euro, conform raportului lunar al NIS. Veniturile Bulgariei din înnoptările rezidenților bulgari s-au situat la 59,1 milioane euro, în timp ce veniturile din înnoptările vizitatorilor străini au ajuns la 138,9 milioane euro.