OPEC înrăutățește din nou estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a redus estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 cu 600.000 barili pe zi (bpd), a patra înrăutățire consecutivă a prognozei, din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu, transmit Reuters și Xinhua.

Grupul continuă să se aștepte la un impact mai mic asupra consumului, după izbucnirea conflictului, decât alte instituții, cum ar fi Agenția Internațională a Energiei (IEA), care previzionează un declin al cererii în 2026.

OPEC a revizuit în creștere estimarea pentru 2027, arătând că cererea globală de petrol ar urma să se majoreze cu aproximativ 2,2 milioane bpd, față de prognoza anterioară, de 1,9 milioane bpd.

OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) a convenit să reia majorarea producției din aprilie, dar închiderea Strâmtorii Ormuz a făcut imposibilă creșterea producției la cotele stabilite.