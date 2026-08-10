ANAT: Decontarea tichetelor de vacanţă a scăzut cu 60% în primul semestru, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

Valoarea totală a voucherelor de vacanţă emise în primul semestru din 2026 a fost de 319,1 milioane de lei, în timp ce suma voucherelor decontate, odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajaţi, faţă de 1.600 lei, anterior, s-a ridicat la 289,2 milioane lei, în scădere cu 2% în ceea ce priveşte emiterea şi 60% la decontare, potrivit datelor Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT).

Reprezentanţii asociaţiei arată că valoarea decontărilor continuă să scadă în 2026, un an dificil în care gradul de ocupare era de doar 25-30% pentru unităţile de cazare, în primele şase luni, după ce cunoscuse un recul de 10%, în 2025, în condiţiile în care turiştii mai aveau vouchere de 1.600 de lei din emisiunile anterioare.

Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT, spune că pentru stimularea consumului turistic intern, cât şi pentru utilizarea capacităţilor de cazare pe tot parcursul anului este nevoie de un mecanism de acordare a voucherelor mai eficient, mai bine calibrat şi extins către mediul privat.

„Odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajaţi, decontările au scăzut la jumătate şi s-au stabilizat, exact aşa cum era anticipat. La nivelul voucherelor de vacanţă emise, scăderea de la un an la altul este de doar 2%. În schimb, valoarea decontărilor continuă să scadă în 2026, după ce scăzuse şi în 2025 cu 10%, deoarece anul trecut turiştii mai aveau vouchere de 1.600 de lei din emisiunile anterioare. Dispariţia din piaţă a voucherelor cu valori mai mari duce, în mod firesc, la o diminuare a sumelor disponibile pentru vacanţe. Astfel, nu doar că numărul deţinătorilor este mai mic, dar şi bugetele acestora s-au redus, ceea ce diminuează apetitul pentru călătorii în România. Acest fenomen se reflectă deja în scăderea rezervărilor timpurii. Am cerut Guvernului prelungirea cu 5 ani a cadrului legal pentru emiterea voucherelor de vacanţă 2027-2031 şi o indexare a valorii cu rata inflaţiei”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.

În primele şase luni, decontarea voucherelor de vacanţă s-a redus cu 60% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor şi centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), piaţa înregistrând o contracţie vizibilă comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Astfel, valoarea totală a voucherelor emise a fost de 319 198 563,22 lei, în timp ce suma voucherelor decontate s-a ridicat la 289 246 403,92 lei, ceea ce înseamnă o scădere faţă de perioada similară din 2025 de 2%, respectiv 60%.

În luna iunie, valoarea voucherelor emise a fost de 117 681 542 lei, în timp ce valoarea voucherelor decontate a fost de 74 775 266 lei.

Modelul din Republica Moldova

Adrian Voican spune că acordarea voucherelor de către angajatorii din sectorul privat poate susţine turismul intern. El prezintă situaţia din Republica Moldova, care a introdus în 2026 posibilitatea ca angajatorii din sectorul privat să acorde angajaţilor vouchere de vacanţă, în baza unui mecanism susţinut fiscal de stat. Acordarea este voluntară, iar valoarea voucherelor poate ajunge la 50% din salariul mediu lunar pe economie, respectiv aproximativ 8.700 de lei moldoveneşti în 2026. Pentru angajat, voucherul este neimpozabil şi poate fi utilizat exclusiv pentru servicii turistice pe teritoriul Republicii Moldova, ceea ce transformă acest beneficiu într-un instrument de stimulare a turismului intern, spune vicepreşedintele ANAT.

În România, în prezent, acordarea voucherelor de vacanţă în sectorul privat rămâne opţională, iar angajatorii pot acorda aceste beneficii salariaţilor, sumele fiind deductibile la calculul impozitului pe profit în limita a şase salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare angajat, într-un an fiscal. Voucherele sunt suportate integral de angajator, astfel că facilitatea fiscală nu reprezintă o compensare directă sau o rambursare din partea statului.

Regimul actual trebuie diferenţiat de propunerile legislative discutate în Parlament în cursul acestui an, prin care s-a urmărit introducerea unui mecanism fiscal care ar fi permis firmelor plătitoare de impozit pe profit să deducă din impozitul datorat o parte din valoarea voucherelor de vacanţă acordate angajaţilor. Această soluţie a fost avută în vedere în cadrul dezbaterilor parlamentare, însă nu face parte din mecanismul general aplicabil în prezent.

„Voucherele de vacanţă au atât un rol social, facilitând accesul la concedii pentru persoanele cu venituri mai mici, cât şi unul economic, susţinând turismul românesc şi ocuparea unităţilor de cazare într-o perioadă în care primul semestru din 2026 a adus un grad de ocupare de doar 25-30%. Într-un sector în care sunt în derulare peste 2.000 de proiecte de investiţii, cu o valoare estimată la peste 6 miliarde de euro, este nevoie de un mecanism de acordare a vouchere mai eficient, mai bine calibrat şi extins către mediul privat, capabil să stimuleze atât consumul turistic intern, cât şi utilizarea capacităţilor de cazare pe tot parcursul anului”, spune Adrian Voican.