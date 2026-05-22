Bundesbank se așteaptă la stagnarea economiei germane în al doilea trimestru din cauza războiului din Iran

După o creștere surprinzătoare în primul trimestru, economia Germaniei ar urma să stagneze în trimestrul al doilea din cauza războiului din Iran, a anunțat joi Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), informează AFP.

În trimestrul aprilie – iunie, ‘se așteaptă ca efectele conflictului din Orientul Mijlociu să afecteze mai mult și mai semnificativ economia germană’, a scris Bundesbank în buletinul său lunar.

Inflația în Germania a accelerat la 2,9% în aprilie, impulsionată de creșterea prețurilor la energie. Acest lucru duce la o pierdere a puterii de cumpărare și la reducerea consumului privat, a explicat instituția monetară. De asemenea, scăderea puterii de cumpărare frânează construcțiile rezidențiale, în timp ce creșterea costurilor energiei, tensiunile de aprovizionare, incertitudinea și ratele de împrumut mai mari apasă asupra industriei și investițiilor, adaugă Bundesbank.

Pe de altă parte, conflictul din Orientul Mijlociu ar putea să sprijine economia germană, grație plasării în avans a comenzilor, în anticiparea penuriilor și a creșterilor de prețuri din cauza războiului din Orientul Mijlociu. La rândul lor, producătorii germani ar putea să-și majoreze cota de piață față de concurenții asiatici, care sunt mai afectați de blocajele cauzate de închiderea Strâmtorii Ormuz. Cu toate acestea, ‘se așteaptă ca aceste efecte să fie de scurtă durată’, avertizează Bundesbank.

În paralel, creșterea investițiilor publice în infrastructură și apărare, așa cum a anunțat Guvernul de la Berlin, ar trebui să ‘susțină din ce în ce mai mult activitatea economică’, notează banca centrală.

Cu toate acestea, la momentul finalizării buletinului său lunar, Bundesbank nu a beneficiat de cele mai recente date privind indicele PMI, care au fost publicate joi și care au semnalat o nouă contracție a activității economice în mai, la fel ca în aprilie.

Datele privind indicele PMI în luna mai ‘sugerează că economia germană s-ar putea contracta ușor în al doilea trimestru’, a comentat Marc Schattenberg, economist la Deutsche Bank.

Această deteriorare ar urma unei creșteri de 0,3% a PIB-ului între ianuarie și martie, conform datelor preliminare furnizate de Oficiul federal de statistică (Destatis), care va publica vineri datele definitive.

Mediul de afaceri din Germania, nemulțumit după primul an de guvernare de coaliție dintre conservatorii CDU/CSU și social-democrații (SPD), solicită reforme structurale pentru a relansa prima economie a Europei.