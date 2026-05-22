Nvidia admite că a pierdut în mare parte piaţa chineză de cipuri AI în favoarea Huawei

Nvidia a recunoscut că ”a cedat în mare parte” piaţa chineză de cipuri pentru inteligenţă artificială rivalului Huawei, în contextul restricţiilor comerciale impuse de Statele Unite asupra exporturilor de tehnologie avansată către China, transmite CNBC.

Declaraţia a fost făcută de directorul general al Nvidia, Jensen Huang, după publicarea unor noi rezultate financiare record ale companiei.

”Cererea din China este foarte mare. Huawei este extrem de puternică. Au avut un an record şi probabil vor avea încă unul extraordinar. Ecosistemul lor local de companii de cipuri merge foarte bine, pentru că noi am evacuat acea piaţă”, a spus Huang.

”Am cedat practic acea piaţă în mare parte”, a adăugat el.

Comentariile evidenţiază impactul restricţiilor americane asupra industriei globale de semiconductori şi accelerarea strategiei Chinei de independenţă tehnologică.

China reprezenta anterior peste 20% din veniturile diviziei de centre de date a Nvidia.

Însă compania a fost practic exclusă de pe piaţa chineză după ce administraţia preşedintelui Donald Trump a impus în aprilie obligaţia obţinerii unei licenţe speciale pentru exportul de cipuri AI avansate către China şi alte state.

În ciuda situaţiei, Huang a afirmat că Nvidia doreşte să revină pe piaţa chineză dacă restricţiile vor fi relaxate.

”Am fi încântaţi să deservim din nou această piaţă. Avem mulţi clienţi şi parteneri acolo şi suntem prezenţi în China de 30 de ani”, a declarat el.

Totuşi, şeful Nvidia a spus că firma nu îşi face mari speranţe privind aprobarea exporturilor în viitorul apropiat.

”Le-am spus investitorilor să nu se aştepte la nimic”, a afirmat Huang.

Declaraţiile au venit în contextul unui nou trimestru financiar foarte puternic pentru Nvidia.

Compania a raportat venituri de 81,62 miliarde de dolari, în creştere cu 85% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Nvidia a anunţat şi un nou program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 80 de miliarde de dolari, precum şi majorarea dividendului.

Potrivit unor informaţii Reuters, unele companii chineze precum Alibaba, Tencent, ByteDance şi JD.com ar fi primit aprobări limitate pentru achiziţia cipurilor Nvidia H200.

Cu toate acestea, oficialii comerciali americani au precizat că relaxarea controalelor privind exporturile de cipuri nu a făcut parte din discuţiile recente dintre Washington şi Beijing.

Huang a afirmat că Nvidia continuă să investească agresiv în infrastructura AI şi în lanţul său de aprovizionare pentru a susţine cererea uriaşă de pe piaţă.

El a descris industria inteligenţei artificiale drept ”un ecosistem în cinci straturi”, care include energie, cipuri, infrastructură, modele AI şi aplicaţii software.