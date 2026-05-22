Perspectivele economice ale UE, umbrite de efectele războiului din Iran

Comisia Europeană va prezenta joi cele mai recente previziuni economice, în condițiile în care blocul comunitar se pregătește de o potențială criză a costului vieții în urma războiului din Iran și a blocării Strâmtorii Ormuz, transmite DPA.

În previziunile economice de toamnă publicate în noiembrie, Executivul comunitar era optimist cu prudență. PIB-ul urma să crească anul acesta cu 1,4% în UE și cu 1,2% în zona euro, în timp ce inflația era prognozată la 2,1% în UE și la 1,9% în zona euro, aproape de ținta pe termen mediu a BCE, de 2%.

În aprilie, Fondul Monetar Internațional (FMI) estima pentru acest an o rată a inflației de 2,8% în UE și de 2,6% în zona euro.

Pe plan global au crescut semnificativ prețurile la carburanți, în urma războiului din Iran și a blocării Strâmtorii Ormuz, o rută majoră de transport.

Datele Eurostat arată că Produsul Intern Brut al celor 21 de state din zona euro, dar și cel al UE, a înregistrat un avans de 0,1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după o creștere de 0,2% în trimestrul patru 2025, comparativ cu trimestrul precedent.

Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,8% în zona euro și cu 1% în UE în primul trimestru din 2026, după un avans de 1,3% în zona euro și unul de 1,4% în UE în trimestrul precedent.

Deja, Guvernul german a înrăutățit previziunile din 2026 pentru cea mai mare economie europeană la 0,5%.

Comisia Europeană prognoza în 2027 o creștere a PIB-ului UE de 1,5% și o inflație de 2,2%.

‘Privind în perspectivă, mediul global rămâne dificil, dar se preconizează că o piață a forței de muncă rezilientă, îmbunătățirea puterii de cumpărare și condițiile favorabile de finanțare vor sprijini creșterea economică moderată. În plus, Mecanismul de redresare și reziliență și alte fonduri ale UE atenuează efectul consolidării fiscale în mai multe state membre. Acest sprijin stă la baza cererii interne, care se preconizează că va fi principalul motor al creșterii economice în perioada analizată în previziuni. Se anticipează o creștere constantă a consumului privat, susținută de factorii de mai sus, dar și de o scădere treptată a ratei de economisire. Investițiile urmează să se relanseze, în principal ca urmare a construcțiilor nerezidențiale și a cheltuielilor de capital pentru echipamente’, indica în noiembrie Executivul comunitar.

Comisia Europeană publică în fiecare an două previziuni cuprinzătoare (primăvara și toamna), care acoperă o gamă largă de indicatori economici pentru toate statele membre ale UE, țările candidate, țările AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb) și alte economii de piață avansate și emergente majore.