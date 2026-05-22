OpenAI ar putea ajunge la o evaluare de până la 1.000 miliarde de dolari, în urma listării

OpenAI, pionier și lider în domeniul inteligenței artificiale (IA) generative de la lansarea ChatGPT, se pregătește să depună confidențial în SUA cererea pentru o Ofertă Publică Inițială (IPO) în următoarele săptămâni, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, adăugându-se valului de listări majore previzionate în acest an.

Și SpaceX a anunțat miercuri planuri pentru a fi listată la bursă. Compania controlată de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, ar urma să demareze în această vară o Ofertă Publică Inițială (IPO), de 1.750 miliarde de dolari, posibil cea mai mare din istorie.

Listarea OpenAI ar urma să aibă loc în septembrie iar firma colaborează cu Goldman Sachs și Morgan Stanley, conform proiectului de prospect al IPO care ar urma să fie prezentat în curând autorităților de reglementare, susțin sursele.

Reprezentanții OpenAI nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informația.

Compania condusă de Sam Altman pregătește o listare în urma cărei ar putea ajunge la o evaluare de până la 1.000 miliarde de dolari, anunța recent Reuters, obiectivul fiind de a obține cel puțin 60 miliarde de dolari, conform discuțiilor preliminare.

Grupul american OpenAI anunțase în februarie că strâns 110 miliarde de dolari de la trei giganți din domeniul tehnologiei, deși în ultimele săptămâni a modificat de două ori planurile de dezvoltare, în urma concurenței strânse din partea rivalilor, Google și Anthropic. Grupul american de distribuție Amazon va investi 50 de miliarde de dolari în creatorul ChatGPT, în timp ce producătorul american de cipuri Nvidia și grupul japonez de investiții în tehnologie SoftBank vor investi fiecare câte 30 de miliarde de dolari.

Jucător important în comerțul electronic și furnizor principal de servicii de cloud computing la nivel mondial, Amazon va face o investiție inițială de 15 miliarde de dolari, urmată de alte 35 de miliarde dolari ‘odată ce vor fi îndeplinite anumite condiții’.

OpenAI, compania cu sediul în San Francisco, se mândrește cu peste 900 de milioane de utilizatori săptămânali ai ChatGPT, ceea ce o face de departe aplicația cu cea mai rapidă creștere înregistrată vreodată. OpenAI intenționează să mențină acest impuls și să investească puternic în noi capacități de calcul pentru a dezvolta noi modele de inteligență artificială și a-și îmbunătăți linia de produse existentă.

În prezent, veniturile companiei, care au ajuns la 13 miliarde de dolari în 2025, sunt semnificativ mai mici decât cheltuielile sale, ceea ce înseamnă că va trebui să cheltuiască cel puțin 218 miliarde de dolari până în 2029 în cipuri, ale centre de date și talente necesare implementării tehnologiei sale.

Tranzacția cu Amazon permite OpenAI să-și diversifice parteneriatele, în condițiile în care istoric este legată de Microsoft. Începând din 2019, Microsoft a investit în mod regulat în OpenAI, valoarea totală a investițiilor depășind 13 miliarde de dolari.

OpenAI se așteaptă ca veniturile sale să crească rapid în următorii ani, și să depășească 280 miliarde de dolari în 2030.