Vânzările de vehicule electrice au explodat în Europa, pe măsură ce războiul din Iran a crescut prețurile la pompă

Cererea de vehicule electrice în Europa a crescut semnificativ, deoarece prețurile ridicate la combustibil, legate de războiul din Iran, propulsează vânzările de vehicule electrice noi și second-hand, arată datele analizate de Reuters.

Chiar dacă vânzările de mașini complet electrice au crescut cu 30% în Europa în 2025, adoptarea vehiculelor electrice pe continent nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor producătorilor auto care au investit miliarde de euro în așteptarea unei cereri mai mari.

În ultimele luni însă, calculele cumpărătorilor de automobile au fost date peste cap de o creștere a prețurilor carburanților după izbucnirea războiului din Iran.

În întreaga Europă, datele furnizate Reuters de grupul de cercetare New Automotive și grupul industrial E-Mobility Europe arată că înmatriculările de vehicule electrice noi au crescut cu 34% în aprilie. Datele, care acoperă 16 piețe care reprezintă peste 80% din vânzările de autoturisme din Uniunea Europeană și Asociația Europeană a Liberului Schimb, arată o creștere puternică a vehiculelor electrice în Danemarca și Țările de Jos, unde mașinile electrice sunt deja populare, dar și pe piețe precum Italia, unde vehiculele electrice au fost lente în creștere.

Directorul comercial al Volvo Cars, Erik Severinson, a declarat că au crescut în special comenzile pentru SUV-ul electric din segmentul entry EX30, ‘unde clienții sunt cei mai sensibili la creșterea prețurilor petrolului’. ‘De asemenea, observăm o creștere a solicitărilor clienților cu privire la mașinile noastre complet electrice, chiar și pe piețele din sudul Europei, unde penetrarea vehiculelor electrice este comparativ mai mică’, a spus Severinsson.

Producătorul francez Renault a declarat că 50% din înmatriculările sale în Marea Britanie în aprilie au fost modele electrice, iar solicitările legate de vehiculele electrice de pe site-ul său web din Marea Britanie au crescut cu 48% de la începutul războiului din Iran. Înmatriculările din aprilie sunt primele care reflectă pe deplin impactul războiului din Iran.

‘Interesul pentru gama de vehicule electrice a Renault a suferit o schimbare seismică’, a declarat directorul general al Renault UK, Adam Wood.

O sursă din cadrul producătorului auto, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că firma lucrează acum pentru a crește producția.

Markus Haupt, CEO al Seat/Cupra – ambele mărci Volkswagen – a declarat la începutul lunii mai că echipa sa de vânzări din Germania a raportat că vehiculele electrice au reprezentat aproape 60% din comenzi, mult peste cota lor de 25%. ‘Avem un buget de producție pentru acest an. Dar poate va trebui să creștem numărul de vehicule electrice’, a spus Haupt.

Platformele online au înregistrat și ele o creștere a căutărilor de vehicule electrice noi și second-hand, cu un avans pronunțat pentru mărcile chinezești cu modelele lor mai accesibile.

De la începutul războiului, platforma germană Carwow a declarat că ponderea căutărilor de vehicule electrice a crescut la 75% de la aproximativ 40%, în timp ce ponderea căutărilor de mașini convenționale cu motor pe benzină a scăzut la 16%, de la 33%.

‘Ceea ce este izbitor este impulsul puternic al producătorilor chinezi’, a declarat directorul general al Carwow Germania, Philipp Sayler von Amende. Nume importante precum BYD au trecut de la ‘mărci de nișă’ la unele dintre cele mai căutate.

Reprezentanții Carwow au dezvăluit că solicitările pentru BYD pe site-ul său web au crescut cu 25.000% în primul trimestru, în timp ce cele pentru Leapmotor au crescut cu 436%, iar Xpeng cu 153%.

Piața online rivală OLX a declarat că solicitările clienților pentru vehicule electrice pe site-ul său francez au crescut cu 80% de la începutul războiului.

În timpul precedentelor creșteri bruște ale prețurilor la combustibil, care datează din anii 1970, consumatorii au trecut, de asemenea, la mașini mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, dar au revenit la unele mai puțin eficiente atunci când problemele de la pompă s-au diminuat.

De data aceasta ar putea fi diferit, au spus actorii din industrie.

‘Conflictul din Iran a remodelat fundamental modul în care oamenii se raportează la securitatea energetică în viața lor de zi cu zi. Europenii au trecut de la ‘poate într-o zi’ la ‘chiar acum’ când vine vorba pe vehicule electrice’, a declarat CEO-ul OLX, Christian Gisy.