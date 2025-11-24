Bursa de la București a pierdut 14,89 miliarde de lei la capitalizare săptămâna trecută

Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 14,89 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 3,04%, în săptămâna 17-21 noiembrie, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu 80,62%, în comparație cu săptămâna anterioară.

Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 474,59 miliarde de lei, în perioada 17 – 21 noiembrie 2025, în scădere de la 489,48 miliarde de lei, în perioada 10 – 14 noiembrie 2025.

Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 690,45 milioane de lei, mai mare decât cel consemnat în săptămâna anterioară, de 382,27 milioane de lei.

Cea mai bună zi de tranzacționare la BVB a fost marți, 18 noiembrie, când s-a înregistrat un rulaj de 392,16 milioane de lei, iar cea mai slabă zi, miercuri, 19 noiembrie, cu o valoare a tranzacțiilor de 53,54 milioane de lei.

Indicele principal al Bursei de Valori București – BET – a închis săptămâna la 22.619,07 de puncte.

Acțiunile Aquila Part Prod Com au fost cele mai lichide titluri pe segmentul principal al BVB, cu tranzacții de peste 334,88 milioane de lei și o scădere a prețului de 4,05%.

În topul tranzacțiilor se mai află titlurile societății OMV Petrom, cu schimburi de 72,69 milioane de lei (-3,94%), și cele ale Băncii Transilvania – cu 68,85 milioane de lei (-2,49%).

Cele mai importante creșteri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile SSIF BRK Financial Group (8,59%), Lion Capital (8,22%) și Promateris (5,93%).

La polul opus, scăderi importante au fost consemnate de acțiunile Societății de Construcții Napoca, cu un declin de 30,65%, urmate de cele ale Companiei Energopetrol (-14,79%) și Elecroaparataj (-12,29%).