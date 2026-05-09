Hidroelectrica a atins vineri pragul istoric de capitalizare de 76,3 miliarde lei

Hidroelectrica a atins, vineri, o capitalizare bursieră de 76,5 miliarde lei, corespunzătoare unui preț maxim de 170 lei/acțiune, pentru ca ulterior sesiunea de tranzacționare să se închidă la valoarea de 169,8/acțiune, corespunzătoare unei capitalizări de 76,3 miliarde de lei, a anunțat compania.

‘Acesta reprezintă un nou maxim istoric pentru companie și reconfirmă poziția Hidroelectrica drept una dintre cele mai valoroase companii listate din Europa Centrală și de Est. Precizăm că la momentul listării capitalizarea bursieră înregistra o valoare de 46,7 miliarde lei, la un preț de 104 lei/acțiune. Evoluția vine pe fondul încrederii investitorilor în strategia de dezvoltare a companiei, bazate pe accelerarea investițiilor, diversificarea portofoliului de producție, integrarea capacităților de stocare și consolidarea poziției de lider pe piața de energie din România. Performanța bursieră reflectă, totodată, rezultatele operaționale solide, disciplina financiară și capacitatea companiei de a genera valoare sustenabilă pentru acționari’, se precizează în comunicatul Hidroelectrica.

De la începutul anului, acțiunile companiei au înregistrat una dintre cele mai bune evoluții din indicele BET, randamentul depășind semnificativ media pieței. Performanța este susținută de perspectivele favorabile privind investițiile companiei, eficientizarea activității de trading și extinderea accelerată pe segmentul de furnizare, susține sursa citată.

‘Atingerea pragului de 76,5 de miliarde de lei confirmă faptul că strategia Hidroelectrica este validată de piață și că investitorii au încredere în capacitatea companiei de a continua să livreze performanță și stabilitate pe termen lung. Suntem într-un amplu proces de transformare și modernizare, cu investiții semnificative în retehnologizare, digitalizare, dezvoltarea unor noi capacități de producție și stocare. Obiectivul nostru rămâne acela de a consolida poziția Hidroelectrica drept principal pilon al securității energetice din România și un campion regional al energiei verzi’, a declarat Bogdan Badea, potrivit comunicatului citat.

În 2025, compania a realizat investiții de aproximativ 781 milioane lei, cel mai ridicat nivel investițional din istoria recentă a companiei. Pentru anul în curs, societatea își propune continuarea unui program ambițios de investiții, cu accent pe proiecte de stocare, modernizarea activelor existente și dezvoltarea unor noi capacități regenerabile.

Hidroelectrica și-a consolidat poziția de cel mai mare producător de energie electrică din România, 100% energie verde, cu o cotă de aproximativ 27% din producția națională în ultimii cinci ani. Totodată, compania a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România pe piața concurențială, administrând un portofoliu de peste 1,3 milioane de locuri de consum. Compania operează 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW. De aemenea, compania deține și parcul eolian Crucea Wind Farm, cu o capacitate instalată de 108 MW.