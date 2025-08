Business de familie cu gust exotic

Integrarea nu e ușoară pentru străinii care aleg să trăiască în România, însă unii reușesc nu doar să se adapteze, ci și să prospere. Elbeth Tumbado, cofondatoarea MaPa Asian Fusion Filipino Cuisine, un foodtruck cu mâncare filipineză, este exemplul care ilustrează perfect noțiunea de integrare și faptul că perseverența este esențială pentru succes.

Elbeth Tumbado a venit în România în 2009, cu un contract de menajeră într-un lanț hotelier. „Auzisem multe lucruri despre România, aveam cunoștințe care deja lucrau aici și mi se părea locul perfect pentru mine și familia mea. Atunci când o vecină mi-a spus că e un job de menajeră într-un hotel mare, am zis că trebuie să fac acest pas”, spune ea. Însă planurile făcute nu s-au materializat. „Când am ajuns postul nu mai era disponibil, așa că am devenit bonă. Mi-am zis că trebuie să fac totul pentru a-mi putea aduce și familia aici, ăsta a fost planul de la început. După un an a venit și soțul meu, James, și ne-am promis că în maximum cinci ani trebuie să reușim să construim ceva aici și să reîntregim familia, să ne aducem și cele două fiice în România. Și am reușit!”, povestește Elbeth Tumbado.

Drumul de la angajat la proprietar de business

După câțiva ani în care au activat în diverse sectoare, Elbeth și James Tumbado au revenit la marea lor dragoste – bucătăria. Ambii au acumulat experiență în diverse restaurante din Capitală și din țară și, când au simțit că pot să facă pasul următor, au pornit, împreună cu o conațională și prietenă – Helen Vasilescu, care între timp s-a și retras, MaPa Asian Fusion Filipino Cuisine. „Planul meu a fost, încă de la plecarea din Filipine, să fac un business în România, însă nu știam clar în ce zonă vreau să mă duc”, dezvăluie Elbeth. „Ideea mi-a venit după ce am participat la un festival asiatic în parcul Titan și am văzut cât de deschiși sunt românii la a încerca lucruri noi și cât de mult le place mâncarea asiatică”, completează ea. La scurt timp după festival a închiriat un spațiu în Centrul Vechi al Capitalei și a început să servească oamenilor mâncare deja gătită.

MaPa, povestea care pune bucătăria filipineză pe harta HoReCa

Micul business din Centrul Vechi a durat un sezon, câteva luni în care au prins gustul businessului și au decis că pot face trecerea la un business în care să și gătească în fața oamenilor. Așa că, în vara lui 2024 au pornit MaPa, al cărui nume a fost ales, cum altfel, să simbolizeze legătura cu familia. „Nu aveam idee în ce ne băgăm. Nu știam ce costuri implică echipamentele, chiria, foodtruck-ul, taxele. Dar mi-am dorit foarte mult un loc în care să și pot comunica cu oamenii. Am investit aproape 10.000 de euro și am pornit MaPa, Mama și Papa, un foodtruck cu mâncare filipineză, pe care l-am „parcat” în grădina nJoy, un loc în care ne-am simțit bine și înainte să pornim pe acest drum și în care am fost primiți cu brațele deschise odată ce am devenit antreprenori. Am simțit pe pielea noastră cum e să fii la început de drum în business în România, dar cred că am reușit să punem MaPa Asian Fusion Filipino Cuisine pe hartă. A fost greu la început, dar când vezi că oamenii vin, discută cu noi, ne încearcă preparatele și se întorc… e un sentiment foarte plăcut care te face să continui”, povestește antreprenoarea.

La doar un an de la prima comandă servită clienților din foodtruck, Elbeth și James se gândesc deja la viitor, la o locație fixă, doar a lor. „Am încheiat 2024 cu vânzări de aproximativ 15.000 de euro. Acum, în prima jumătate a lui 2025, suntem deja cu o cifră de afaceri de aproape 25.000 de euro și cu o dorință de a evolua, de a ne muta în casă nouă. Căutăm un loc confortabil pentru noi și clienți, și cred că foarte curând o să vedeți o nouă locație MaPa în care și mai mulți oameni să se bucure de gustul și calitatea produselor noastre”, încheie Elbeth Tumbado.