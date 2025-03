Business în și din glumă. Călin Crețu: „Să lucrezi cu oamenii în general e destul de complicat, cu atât mai mult uneori dacă oamenii sunt și artiști din fire”

Când vine vorba de stand-up comedy, e suficient „un om, o glumă și un microfon”. Dacă această frază descria foarte bine fenomenul atunci când acesta a apărut timid și în România, de câțiva ani, a devenit o industrie. Și dă impresia că încă nu și-a atins apogeul.

S-a trecut de la show-uri cu câteva zeci de persoane adunate în baruri, la spectacole de anvergură la Sala Palatului, cu mii de spectatori. De asemenea, comedia stand-up românească a crescut nu numai dincolo de granițele Bucureștiului – vezi turneele comedianților prin țară, ci și ale României. Unul dintre oamenii care a contribuit direct la această creștere este Călin Crețu, managerul a peste 30 de comedianți, producător de film și specialist în marketing.

Ai fost implicat în organizarea evenimentelor de stand-up încă de la începutul fenomenului în România. Cum a început totul și cum ai transformat această activitate într-un business?



Nu am prins chiar perioada de început, mai degrabă eram consumator de stand up în primii ani, apoi, prin 2001 am început să cochetez cu domeniul. La început organizam show-uri de stand up într-un Pub mic din județul Arad, însă fiind o locație mică, cu buget limitat, era greu să conving artști deja consacrați să vină acolo. Totuși, am reușit să găsesc în scurt timp o rețetă care funcționa. Negociam pachete de 4-5 show-uri în partea de vest a țării și le organizam mini-turnee în zonă. Așa puteam integra și locația mea în circuitul turneului și reușeam să obțin costuri mai mici, care să-mi permită să aduc artiștii și în pub-ul meu. Lucrurile au evoluat cu viteză foarte mare în perioada imediat următoare. Rețeta funcționa și am identificat cu ușurință nevoia artiștilor de a avea un reprezentant în jumătatea de vest a țării. La nici un an distanță am vândut pub-ul unui italian și m-am focusat pe această pasiune care foarte curând a devenit un potențial big business.



Cum ai reușit să nu iei în glumă business-ul. Au fost oameni care ți-au spus acum 12 ani că totul e o “ glumă”, că nu se poate?



Au fost destul de mulți oameni sceptici în jurul meu, dar nu aveam timp să îi ascult. Simțeam că fac ce trebuie, că fac ce-mi place, că e momentul meu și că mai e și profitabil pe deasupra. Lucrurile au devenit tot mai serioase și în continuare din exterior părea că totul e o „glumă” din care fac și niște bani, dar nu era deloc așa. Să lucrezi cu oamenii în general e destul de complicat, cu atât mai mult uneori dacă oamenii sunt și artiști din fire. În primii ani eram „one man show”, făceam tot ce ținea de organizarea unui turneu, de la booking la grafică, marketing, tour management, tehnic, rupt bilete la intrare, cazări, facturi, tot. Mi-au trebuit 5 ani până să am curaj să încep să deleg și să formez o echipă. Au fost 5 ani grei în care am sacrificat tot pe plan personal pentru a face ce-mi place și a o face la cel mai înalt nivel.



Cum s-au schimbat publicul și artiștii de-a lungul anilor? Ce diferențe majore ai observat între primele show-uri și ceea ce se întâmplă azi pe scenă?



Publicul se maturizează odată cu artiștii și cu toată industria iar ultimii 6 ani am asistat la o evoluție fantastică. Stand up-ul a intrat în mainstream iar asta a adus mult public nou într-un timp foarte scurt și implicit a crescut și numărul de newcomers care vor să-și încerce norocul în cea mai dinamică ramură artistică a ultimilor 5-6 ani. Încă suntem într-o perioadă de tranziție, cu multe schimbări de trend, însă principala tendință este ca numerele de stand up să aibă o construcție cât mai solidă, să conțină elemente tehnice pe care publicul a început să le înțeleagă și să le ceară. Vulgaritățile nejustificate nu mai sunt o soluție pentru publicul bun, ele mai funcționează doar în show-urilei cu public mai puțin pretențios.



De la stand-up la producție cinematografică și acum publicitate – cum a fost tranziția între aceste domenii și ce ai învățat pe parcurs?



Există un punct până în care business-ul poate crește pe o singură linie, însă la capătul acesteia e nevoie să ramificăm activitatea pentru a aduce noi segmente de dezvoltare. În felul ăsta le oferim posibilitatea artiștilor din portofoliul nostru să-și exploateze la maximum potențialul artistic și capitalul de imagine.

Tranziția este continuă, învățăm din mers din toate proiectele și parteneriatele pe care le avem, suntem pregătiți oricând să învățăm și din eșecuri pe care ni le asumăm și le luăm ca pe un rău necesar în procesul de evoluție.



Ping Pong este un concept fresh pentru piața locală de publicitate. Cum s-a născut ideea și care este diferențiatorul principal al agenției față de cele tradiționale?



„Ping Pong” este agenția care pune accent pe autenticitate și creativitate. Fără clișee, fără artificii, doar idei care au sens și care rezonează cu publicul, fără să fie cringe . Suntem aici pentru a crea campanii de marketing care nu doar că atrag atenția, dar și generează rezultate reale. Și practic să facem ceea ce cumva făceam și până acum, doar că nu era “îmbracat” într-un concept.



Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac brandurile în încercarea de a fi „funny” sau relevante?



Brandurile și agențiile care lucrează pentru acestea încearcă să „scoreze” în funcție de niște obiective trecute într-un excell. Asta înseamnă că de foarte multe ori sacrifică aspectul creativ în avantajul timpului de expunere a produsului pe ecran sau a folosirii unui număr mult prea mare de cuvinte cheie, replici forțate, branding excesiv etc. Dacă vorbim despre industria filmului, lucrurile sunt cât se poate de evidente. Ne-am lovit și noi de această problemă în comedia „Mentorii” pe care tocmai am lansat-o în cinematografe pe 28 februarie. PP-uri mult prea lungi care nu favorizează nici brandul și cu siguranță nici filmul. De ce nu renunțăm la ele? Pentru că altfel e imposibil să îți propui să faci un film și să speri măcar că vei ieși pe zero.



Ce înseamnă pentru tine „branded entertainment” și cum crezi că va evolua acest segment în România?



„Branded entertainment” este o formă de marketing în care brandurile creează sau sponsorizează conținut de divertisment în care este integrată și publicitate, nu invers. Genul acesta de content oferă o valoare reală audienței care nu se va mai simți lezată de intruzivitatea produselor în formatele lor preferate.

În România, branded entertainment este încă într-o fază de creștere, deși au existat câteva exemple foarte bune de „cum se face”, segmentul a rămas încă într-o umbră pentru că marile branduri sunt încă timide și de multe ori dependente de poiltici corporatise foarte rigide.

Cu toate astea, sunt mai multe motive pentru care acest tip de publicitate are un potențial uriaș. Clientul final petrece tot mai mult timp pe platforme digitale precum YouTube, TikTok, Instagram și podcasturi, ceea ce oferă brandurilor oportunitatea și în același timp obligația de a livra conținut interesant, fără să pară intruzive. În schimb, acest gen de reclamă elimină nevoia și chiar posibilitatea de a da skip sau a schimba canalul.



Mari branduri internaționale au demonstrat deja eficiența acestui tip de marketing. De la Red Bull cu sporturile extreme sau Nike cu documentarele inspiraționale, până la celebrul pahar de Starbucks în Game of Thrones . Pe măsură ce aceste practici devin mai comune, companiile românești le adoptă treptat.

Influencerii și creatorii de conținut din România sunt din ce în ce mai sofisticați și au comunități puternice, ceea ce îi face parteneri ideali pentru proiecte de branded entertainment. Oamenii folosesc AdBlock, fac skip la reclame sau pur și simplu ignoră publicitatea clasică. De aceea, brandurile sunt forțate să găsească modalități mai creative de a ajunge la consumatori.



Care sunt cele mai importante proiecte în care ai fost implicat până acum? Există vreo campanie, show sau proiect care ți-a rămas special în suflet?



Nu aș vrea să răspund la acest punct folosind persoana întâi singluar pentru că lucrez cu o echipă de oameni minunați iar de doi ani s-au alăturat și soții Simion și Loredana Apreutese ca parteneri în acest business cu o disponibilitate mare de a sprijini proiectele noastre curajoase.

Cele mai mari realizări ale agenției sunt legate în general de stand up, unde avem în continuare recordul organizării celui mai mare show de stand up din România, cel din 2019 de la Cluj când am avut în sală 8.000 de persoane. În același timp suntem de mai bine de 6 ani best selleri la capitolul bilete vândute la spectacole live și asta raportat la toată industria artistică din românia.

Proiectul meu de suflet este seara de Open Mic de la The Fool la care țin foarte mult și care reprezintă cel mai important pilon în dezvoltarea pe termen lung a stand up-ului.

Un show memorabil e unul de acum 12 ani când a venit Micutzu la Chișineu Criș și a făcut un show cu 25 de oameni în sală. Oamenii se dădeau cu capul de masă, aveau crize de râs, a fost ceva demențial!!!

Campania preferată e în lucru 🙂



Ce urmează pentru tine și Universul tău? Pe ce proiecte vă concentrați în perioada următoare?



Continuăm să contribuim la dezvoltarea stand up-ului prin proiecte care susțin și încurajează activitatea tinerilor comedianți În acest sens vom pune la dispoziție noi tool-uri pe care le vor putea folosi artiștii aflați la început de drum pentru a se promova, pentru a-și fructifica creativitatea și pentru a avea cât mai multe șanse de a urca pe scenă.

În același timp vom continua să investim în filme de cinema și chiar seriale, două dintre ele fiind deja programate pentru a intra în producție anul acesta.