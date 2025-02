Cosmin „Micutzu” Nedelcu și Dan Frînculescu, în colaborare cu Headline Management Agency, lansează “agenția” de publicitate „PING PONG”

Noul studio de creație este format din oameni de publicitate evadați din agenții și comedianți care își propun să aducă un suflu nou pe piața locală (și nu numai) de branded entertainment. De la campanii pe TikTok până la product placement non cringe, de la branded shows live până la activări la festivaluri și orice idee care are sens pe brief dat. Intenția Ping Pong e simplă: lumea să râdă cu brand-ul, nu de brand.

„Am senzația că de mult piața cere o Brigadă Artistică capabilă să rebooteze direcțiile creative din publicitate. Clienții simt și ei că au nevoie de ceva nou. Lumea se schimbă, dar stați liniștiți. Suntem aici.”, Cosmin Nedelcu, Co-Fondator și Creative Director PING PONG.

„Nu m-ați întrebat “De ce Ping Pong?”, așa că vă răspund pe scurt. Pentru că experiența mi-a demonstrat că doar așa se coc idei bune: printr-un ping pong constant între oamenii din agenție și între agenție și client. Jucăm rapid, servim prompt și preferăm un call de 30 de secunde unui e-mail cu 30 de CC-uri”, Dan Frînculescu, Co-Fondator și Creative Director PING PONG.

„Consumăm zilnic reclame în toate mediile care ne înconjoară. Cu toate astea, publicitatea tradițională predomină în continuare piața din România și ne determină să schimbăm canalul sau să dăm skip. Ne propunem să concepem strategii de marketing care integrează conținut de divertisment cu un brand, companie sau produs, astfel încât mesajul de marketing să fie livrat într-un mod natural și captivant.”, Călin Crețu, Co-Fondator și New Business Director PING PONG.

Dar PING PONG nu se rezumă la conținut amuzant. Noul studio de creație oferă clienților și serviciile “usual suspects”: campanii cross-platform, strategie, naming, branding, packaging, (aproape) tot tacâmul.

Set-up-ul de work la Ping Pong este unul dinamic. Echipei nucleu de creație antrenate de Cosmin Nedelcu și Dan Frînculescu, în calitate de Creative Directors, li se adaugă “relevant talent” în funcție de natura și amploarea proiectelor.

Pentru campaniile care implică artiști, PING PONG are în portofoliu peste 40 de nume (din portofoliul Headline Management Agency), printre care se numără Micutzu, Bordea, Bucălae, Ioana State, Adrian Nicolae, George Tănase, Nelu Cortea și mulți alții). În funcție de de campanie și cerințele clientului, agenția livrează și proiecte care presupun prezența unor artiști aflați în portofoliile altor agenții de talent management.

Cosmin Nedelcu a.k.a. Micutzu este unul dintre primii și cei mai de succes artiști de stand-up comedy din România. Are la activ turnee în toată țara, dar și în mai multe orașe din Europa, doar în ultimii doi ani strângând peste 75.000 de spectatori. A absolvit UNATC, este actor, regizor, scenarist, producător și om de publicitate. Când nu face mii de oameni să râdă live, mai are obiceiul să genereze cele mai virale campanii de advertising din România.

Pe lângă ocupația de comediant, Dan Frînculescu are la bord 20 de ani de publicitate, timp în care a fost Copywriter și Creative Director la agenții ca Publicis, Leo Burnett, JWT Hamburg, printre altele. Fiind un comunicat de presă, trebuie menționat și că a obținut varii premii la festivaluri precum Cannes Lions, D&AD, EuroBest, Golden Drum și încă vreo câteva. Momentan își împarte ziua de lucru între comedie și publicitate și, de cele mai multe ori, acest e-mail îl găsește bine.

Cu 12 ani la activ, Călin Crețu este unul dintre cei mai experimentați agenți de talente din industria divertismentului din România, specializat în: managementul talentelor, A&R, booking de artiști și producție de evenimente. În calitate de General Manager și Producător Executiv al Headline Productions, a lansat multiple formate de succes pe Youtube, Netflix și în cinema, printre care: filmele “Mentorii” și “Hai România”, “Bordea – Teoria Conspirației”, “Roast Battle”, “The Mic”, “Stai Puțin”.