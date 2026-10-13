Bușoi: Ținta stabilită pentru stocarea în baterii este de 1.200 de megawați la sfârșitul lui 2030

Ținta stabilită pentru stocarea energiei în baterii este de 1.200 de megawați la sfârșitul anului 2030, cu 2.400 de megawați/oră, la care se adaugă 800 de megawați cu acumulare prin pompaj, a declarat, luni, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, la un eveniment de specialitate.

”Ținta stabilită (de stocare în baterii – n.r.) este de 1.200 de megawați (MW) la sfârșitul anului 2030, cu 2.400 de megawați/oră și la care se adaugă 800 de megawați prin acumulare prin pompaj. Suntem deja aproape de ținta din anul 2030. Avem instalați deja 1.100 de megawați, față de 137 de megawați la mijlocul anului 2025. Deja suntem într-un ritm accelerat și din iunie cu implicarea DEN Transelectrica și ANRE, s-au mai adăugat sistemul energetic național, câteva capacități importante”, a afirmat secretarul de stat.

Potrivit acestuia, Ministerul Energiei susține ținta stabilită de Transelectrica cu privire la capacitatea de stocare în baterii.

”Susținem ‘target-ul’ înaintat de Transelectrica, acela de 5.000 megawați instalați. Și, sigur, nu vorbim doar de baterii, vorbim și de hidrocentrale cu acumulare prin pompaj”, a subliniat Bușoi.

El a adăugat că ”ar fi fost bine dacă ar fi existat investiții susținute și o accelerare a procedurilor de autorizare a stocării prin baterii”.

”Până acum, Ministerul Energiei a avut câteva acțiuni de cofinanțare a unor capacități de stocare. A fost acel apel din PNRR care s-a încheiat în august. Avem șapte investiții cofinanțate din PNRR. Aproape toate sunt în sistem. Unul singur așteaptă încă finanțarea”, a precizat oficialul din energie.

În opinia sa, există un mare interes în piață pentru capacități de stocare.

”Vin la Ministerul Energiei, aproape săptămânal, fonduri de investiții, investitori din toate colțurile lumii, care-și arată interesul de a investi în România, fie în proiecte mixte – producție plus stocare, fie doar în stocarea bateriei de tip ‘stand-alone’ (instalații autonome – n.r.)”, a menționat secretarul de stat.

El a remarcat și un interes din partea băncilor pentru susținerea financiară a capacităților de stocare în baterii.

”Există interes și din partea băncilor comerciale, care se uită cu mult mai mult interes la baterii, mai ales la baterii ‘stand-alone’. Lucrul acesta nu era valabil acum un an. (…) Sunt convins că, până la anul, vom avea cel puțin o dublă capacitate, dacă nu chiar mai mult, de megawați instalați. Deja apar cele la patru ore. Nu vom avea până în 2030, probabil acumularea prin pompaj”, a mai arătat Cristian Bușoi.

Compania Alive Capital a organizat, luni, la Aula Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I” din București, conferința GET ALIVE! 2026 – BESS, dedicată sistemelor de stocare a energiei în baterii.

La eveniment au participat investitori, dezvoltatori de proiecte, reprezentanți ai instituțiilor financiare și specialiști tehnici, care vor analiza drumul unui proiect de stocare de la etapa de dezvoltare până la operarea comercială.