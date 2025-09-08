BYD va începe anul acesta producția de masă la noua uzină din Ungaria

Grupul auto chinez BYD va începe producția la noua sa fabrică de vehicule electrice (EV) din Ungaria până la finalul lui 2025, a anunțat luni vicepreședintele executiv Stella Li, în cadrul unei conferințe la Salonul auto de la Munchen, Germania transmite Reuters.

‘Aceste evoluții arată că prezența noastră în Europa este pe termen lung’, a declarat Stella Li.

Primul vehicul produs în Ungaria va fi un model compact electric Dolphin Surf.

Declarația vine după ce Reuters anunțase că BYD a decis să amâne, pentru 2026, începutul producției de masă la noua uzină din Ungaria și, cel puțin doi ani, această uzină va funcționa sub capacitate.

În schimb, BYD va începe să producă mai repede decât se estima automobile electrice la noua sa uzină din Turcia, unde costurile cu mâna de lucru sunt mai mici, și totodată își va depăși cu mult planurile de producție anunțate anterior pentru această uzină, au precizat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Mutarea producției dinspre Ungaria spre Turcia va fi o veste proastă pentru Uniunea Europeană, care spera că tarifele pe care le-a impus la automobilele electrice ‘Made in China’ vor aduce investiții chineze și locuri de muncă în sectorul manufacturier.

Fabrica de patru miliarde de euro pe care BYD o construiește la Szeged, sudul Ungariei, va începe producția de masă în 2026, dar în tot acel an va produce doar câteva zeci de mii de automobile, a dezvăluit una dintre sursele citate de Reuters. Asta ar însemna doar o mică parte din capacitatea inițială de producție, de 150.000 de vehicule, planificată de BYD. Ulterior, unitatea de la Szeged ar urma să ajungă la o capacitate maximă de producție de 300.000 de unități pe an.

Oficial, BYD a informat că uzina de la Szeged va începe să funcționeze în luna octombrie 2025, dar nu a spus în mod public când va demara producția în regim de masă. Sursele citate de Reuters au mai dezvăluit că producția la Szeged urmează să fie majorată în 2027, dar va fi în continuare sub capacitatea planificată.

În schimb, producția la uzina de la Manisa, vestul Turciei, va depăși cu mult obiectivul de 150.000 de unități planificat pentru 2027 și BYD va majora și mai mult producția în 2028 la această uzină, au adăugat sursele.

BYD a decis să construiască o fabrică în Ungaria pentru a vinde automobile în Europa fără tarife. Toate automobilele pe care BYD le vinde în prezent în Europa sunt produse în China și sunt vizate de tarifele impuse de UE la automobilele electrice chinezești importate. În cazul BYD, tarifele totale care se aplică automobilelor sale sunt de 27%.

O reorientare spre producția mai ieftină din Turcia scoate în evidență provocările cu care se confruntă companiile chineze care vor să asambleze automobile în Europa pentru a evita tarifele la importuri, dar sunt nemulțumiți de salariile mari și costurile mari cu energie din Europa.

Turcia este de mult timp un hub de producție cu costuri reduse pentru marii constructori auto, inclusiv Toyota, Stellantis, Ford, Hyundai și Renault. În luna martie a acestui an, Guvernul de la Ankara și constructorul chinez Chery au anunțat că vor investi un miliard de dolari pentru a construi o uzină cu o capacitate de producție de 200.000 de vehicule pe an.