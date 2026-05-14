BYD negociază cu Stellantis preluarea unor fabrici auto subutilizate din Europa

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD poartă discuţii cu Stellantis şi alţi constructori auto europeni pentru preluarea unor fabrici subutilizate din Europa, potrivit Bloomberg News.

Vicepreşedinta executivă a BYD, Stella Li, a declarat că grupul analizează posibile tranzacţii pentru uzine din ţări precum Italia, în contextul extinderii accelerate a companiei pe piaţa europeană.

Potrivit declaraţiilor făcute la conferinţa Financial Times Future of the Car de la Londra, BYD preferă să opereze singură fabricile, nu prin parteneriate de tip joint venture.

”Preferăm să gestionăm totul pe cont propriu”, a spus Stella Li, precizând că BYD este deschisă colaborărilor cu alţi producători pentru baterii şi alte componente, dar nu pentru producţia efectivă de automobile.

Informaţiile apar la câteva zile după ce Stellantis şi producătorul chinez Leapmotor au anunţat un plan comun pentru producţia de automobile în Europa.

BYD beneficiază de creşterea cererii pentru vehicule electrice după scumpirea combustibililor provocată de conflictul din Orientul Mijlociu şi îşi accelerează expansiunea internaţională pe fondul concurenţei intense şi războiului preţurilor din China.

Stellantis a refuzat să comenteze informaţiile, iar BYD nu a răspuns solicitărilor Reuters.