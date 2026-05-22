Călătoria propusă de Colecția „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” continuă în Nigeria. Revista, o bancnotă și fișa numismatică, de luni, la chioșcuri!

Numărul 18 al Colecției „Monede și Bancnote autentice din toată lumea” propune o nouă oprire în Africa. De această dată pentru a descoperi Nigeria, țara cu cea mai mare populație de pe continentul african. Depășește 220 de milioane de locuitori, cu o diversitate etnică impresionată, 250 de grupuri etnice.

Aflați care sunt reperele istorice cele mai importante ale acestei țări, pe teritoriul căreia s-au găsit urmele unei culturi care a existat în urmă cu 9000 de ani și care, după câștigarea independenței, a trecut printr-un război civil care a provocat milioane de victime.

Colecționarii vor găsi în acest număr o bancnotă nigeriană de 5 naira. Motivul principal de pe fața bancnotei este portretul lui Abubakar Tafawa Balewa (1912-1966), care a fost prim-ministru al țării de la independența din 1960 până la asasinarea sa în timpul loviturii de stat din 1966. Verso-ul bancnotei este format dintr-o compoziție de imagini- simbol, ale căror semnificații le puteți descoperi din fișa numismatică.

Secțiunea “Colțul colecționarului” a revistei are ca subiect “Monedele cu găuri”, găurirea reprezentând una dintre cele mai frecvente modificări ale monedelor. Această practică a fost răspândită în întreaga lume încă din cele mai vechi timpuri și numeroase exemple de monede cu găuri au supraviețuit până în zilele noastre, din diverse culturi și epoci. Citiți pentru a afla de ce se găureau monedele și ce alte tipuri de modificări au fost studiate.

