Grupul auto chinez Xpeng vrea să cumpere sau să construiască o fabrică în Europa

Grupul chinez Xpeng este în negocieri cu Volkswagen și alți producători auto pentru cumpărarea unei fabrici în Europa, a anunțat publicația Financial Times (FT), transmite Reuters.

Informația vine la câteva zile după ce șeful Volkswagen, Oliver Blume, a spus că firma ar puta aduce mașinile sale produse în China pe piața europeană sau chiar să utilizeze în comun capacitatea de producție din Europa cu partenerii chinezi.

Elvis Cheng, director Xpeng pentru Europa de Nord-Est, a afirmat că firma listată la Hong Kong discută cu producătorul auto german să vadă dacă ‘există o posibilitate să găsească o locație aici în Europa’.

VW deține o participație în Xpeng și are trei societăți mixte cu parteneri din China – SAIC, FAW și JAC, niciuna din ele neavând în prezent capacități de producției în Europa.

De asemenea, Xpeng ia în considerare construirea unei noi fabrici pe continent, a anunțat FT. ‘Credem că nu toate uzinele pot satisface cerințele noastre de producție, actuale sau viitoare’, a declarat Cheng pentru FT, adăugând că unitățile Volkswagen sunt ‘puțin cam vechi’.

Reprezentanții VW nu au comentat informațiile din FT, când au fost contactați de Reuters.

Anterior, Blume anunțase că VW va verifica dacă ‘există în Europa oportunități pentru partenerii noștri chinezi’ în legătură cu capacitatea excedentară a fabricilor.

Pentru a contracara slăbiciunea de pe piața internă, Xpeng se extinde în mod agresiv peste hotare. Dar pariul pe Europa se confruntă cu dificultăți în urma înăspririi reglementărilor privind investițiile străine.

În China, cea mai mare piață auto din lume, vânzările au scăzut cu 26% în 2025, la 41.900 vehicule, al patrulea declin anual consecutiv, de la cele 95.700 unități livrate în 2021.